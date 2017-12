Cum a slăbit Anthony Hopkins 34 de kilograme?!

Actorul Anthony Hopkins, în vârstă de 73 de ani, a declarat într-un interviu recent că este în cea mai bună formă fizică, după ce a devenit un “obsedat al stilului de viaţă sănătos” şi a slăbit 34 de kilograme în doi ani. Actorul britanic susţine că a treia soţie, columbianca Stella Arroyave, l-a ajutat, începând din 2008, să adopte un stil de viaţă sănătos. Anthony Hopkins a mărturisit cu această ocazie că, în trecut, devenise dependent de mâncărurile cu un conţinut mare de grăsimi, însă în prezent urmează o dietă strictă, din care, potrivit unor surse din presa internaţională, ar lipsi produsele pe bază de carne. ”Eram dependent de pâine, dulciuri şi alte nimicuri. Îmi plăceau toate lucrurile rele”, a declarat actorul. Anthony Hopkins a declarat că în prezent preferă să ducă o viaţă simplă, guvernată de un regim alimentar sănătos şi multe exerciţii fizice, deşi pierderea lui în greutate a fost la început atât de spectaculoasă, încât el însuşi a fost foarte surprins.

Imagini din 2008 şi 2009 cu actorul britanic arătând foarte slăbit au generat o serie de zvonuri despre sănătatea acestuia, însă Anthony Hopkins susţine că acum se află în cea mai bună formă fizică din viaţa sa. “Soţia mea nu este un dictator, însă mi-a spus că trebuie să respect un anumit regim. Merg la sală, şase zile pe săptămână, practic mersul pe jos, trăiesc cu 800 de calorii pe zi. Fără paste. Fără felul doi. Mănânc uneori un sandvici. Acum sunt un obsedat al stilului de viaţă sănătos. Am slăbit prea mult, 34 de kilograme în doi ani. Însă, m-am îngrăşat din nou, puţin, în Europa”, la filmările pentru “You Will Meet a Tall Dark Stranger”, regizat de Woody Allen, la începutul acestui an. Din cauza dietei stricte pe care o ţine, cele mai multe dintre hainele actorului nu i se mai potrivesc, iar acesta le-a donat unor organizaţii de caritate.

Anthony Hopkins, câştigător al unui premiu Oscar pentru rolul din “Tăcerea mieilor” (1991), a putut fi văzut recent pe marile ecrane în filmul “Alfred Hitchcock and the Making of Psycho” (2008). Veteranul actor urmează să apară alături de Keira Knightley şi Gwyneth Paltrow într-o adaptare cinematografică a “Regelui Lear”. Alte proiecte ale sale sunt “The Wolfman”, alături de Benicio Del Toro, dar şi mult aşteptatul film al lui Woody Allen, intitulat “You Will Meet a Tall Dark Stranger”, alături de Naomi Watts şi de Josh Brolin.