Cum a slăbit Lidia Fecioru 30 de kilograme

Lidia Fecioru, cunoscutul bioenergo-terapeut de la noi, a dezvăluit cum a reușit să slăbească 30 de kilograme, în 7 luni.

După ce a ajuns la 90 de kilograme, Lidia Fecioru a decis că este momentul să slăbească printr-o schimbare simplă. A început să se iubească mai mult.

"Am slăbit când am început să-mi iubesc corpul. Am avut vreo 30 de kilograme în plus și spuneam că eu nu sunt grasă. Am început să mă iubesc și am slăbit. Am înbrăcat o rochie lungă și arătam ca o omidă. Soțul meu a zis că arăt ca o vacă. Și i-am spus că sunt vacă pentru că stau cu el, voi slăbi și voi divorța. Așa am făcut, m-am iubit pe mine", a povestit aceasta.

Apoi a urmat regimul Demis Roussos, e dietă disociată. Treptat, au început să apară și rezultatele.

"În regim era așa: trei zile de proteine animale, trei zile de proteine vegetale și trei fructe… Nu am mâncat pâine, dulciuri, făinoase, cartofi, pe care nu îi mănânc nici acum, acidulate, pe care nu le-am băut și nu le beau nici acum, și fructe. Într-adevăr, erau zile când organismul simțea nevoia și era logic. Atunci luam câte un cubuleț de ciocolată neagră, care ținea locul și de cofeină și de dulce. Noi avem nevoie de glucoză și e logic, sângele avea nevoie…”, a explicat bioenergo-terapeutul într-un interviu pentru Irina Reisler.

Totodată, pe timpul curei de slăbire, a consumat și un ceai natural, pentru care nu ai nevoie decât de trei ingrediente, care trebuie consumat pe stomacul gol.

„E un ceai bun, diuretic, pentru slăbit. La un litru de apă se ia un betișor de scorțișoară, cinci frunze de dafin și se face ceaiul. Frunzele să fie la fel de mari. Se fierbe ceaiul 15 minute la foc mic. Se bea câte o ceșcuță pe stomacul gol. Se spune că ajută la slăbire și la arderea grăsimilor. Au contraindicații. Nu-l pot bea femeile însărcinate, cele care alăptează și copii până în șase ani", a explicat Lidia Fecioru.

