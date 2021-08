Cum alegi cel mai bun acoperiș pentru locuința ta?

Alegerea acoperișului potrivit pentru locuința ta poate fi o sarcină destul de dificilă. Trebuie să te gândești că acesta are un dublu rol: rol protector – îți protejează casa împotriva intemperiilor, și rol estetic – definește aspectul exterior al locuinței tale. Mai mult decât atât, dacă este ales corect, acoperișul te poate ajuta să economisești sume importante de bani pentru că previne pierderile de căldură și asigură un climat ideal în interiorul casei tale. Am realizat pentru tine un mini-ghid ce te va ajuta să alegi cel mai bun acoperiș pentru locuința ta!

Tipuri de acoperiș și caracteristicile lor

Prima decizie pe care trebuie să o iei este legată de forma acoperișului, iar în acest sens ai mai multe opțiuni. Acoperișul în 2 ape este unul dintre cele mai utilizate pentru că are un design simplu, nu necesită costuri prea mari și îți oferă spațiu suficient pentru amenajarea unei mansarde. Acoperișul cu o apă are o singură pantă și este folosit mai ales în cazul locuințelor moderne, iar acoperișul în 4 ape este recomandat pentru locuințele din zone cu vânt puternic și ninsori abundente pentru că este mai rezistent, dar în același timp este și mai costisitor. Acoperișul tip terasă sau plat este cel mai ușor de construit, însă nu este recomandat în zone cu precipitații abundente pentru că nu are pantă și scurgerea apei este îngreunată. Tot din această categorie face parte și acoperișul verde, format din vegetație și pământ. Acoperișul verde necesită costuri mai mari, dar este potrivit în zonele cu precipitații pentru că poate reține multă apă, fără să îți afecteze locuința. Mai poți opta și pentru un acoperiș tip fluture, cu formă convexă, tip piramidă sau cu formă curbată, însă acestea sunt mai puțin întâlnite.

Tipuri de materiale pentru acoperiș

Un alt lucru de care va trebui să ții cont atunci când alegi cel mai bun acoperiș pentru casa ta este tipul de material. Ai mai multe variante la dispoziție, așa că, trebuie să iei în considerare avantajele și dezavantajele fiecăruia. Acoperișurile din sindrila metalica au o durată de viață destul de mare, de peste 20 ani, sunt rezistente la factorii externi, cum ar fi vânt puternic, furtuni sau zăpadă abundentă, au un aspect estetic deosebit, se montează ușor și nu necesită lucrări de întreținere complexe. Sindrila metalica reprezintă și una dintre cele mai utilizate opțiuni atunci când vine vorba de acoperișul unei locuințe. O altă variantă este țigla ceramică care are capacități excelente de izolare termică și fonică, însă necesită o întreținere mai atentă pentru că pe suprafața sa se pot dezvolta mușchi. Același lucru se întâmplă și în cazul acoperișului din țigle de beton. Plăcile ondulate de fibrociment sunt recunoscute pentru rezistența lor la coroziune și diverși dăunători, dar și pentru capacitatea ridicată de absorbție a umezelii. Șindrila bituminoasă este ușor de montat și presupune costuri mici, însă este ușor inflamabilă și nu este atât de rezistentă ca celelalte variante.

Dacă ții cont de informațiile prezentate, vei putea alege rapid acoperișul potrivit nevoilor locuinței tale și te vei bucura de el mult timp! Investește cu cap în cel mai bun acoperiș!