Cum am putea mânca mai mult românește? Iată soluția!

Poate nu știați, dar, începând de anul acesta, se sărbătorește Ziua Produselor Agroalimentare Românești. Sigur, în teorie, se pot organiza programe și manifestări educative, de voluntariat, cu caracter social sau științific, consacrate promovării produselor agroalimentare românești și câștigării încrederii consumatorului. În practică, însă, autoritățile au ignorat cu desăvârșire acest prilej de promovare a ceea ce avem în ogradă, făcând ca sărbătoarea să treacă neobservată.

Și uite așa s-a mai ratat o ocazie de a-i convinge pe românii noștri că e mult mai sănătos să cumpere MÂNCARE de la țărani decât ALIMENTE din plastic de import din hypermarketuri. Totuși, Ziua Produselor Agroalimentare Românești poate fi și un început, o ocazie de a da startul unei campanii de promovare a celor care, în ciuda tuturor piedicilor care li se pun, continuă cu încăpățânare să asigure producția de mâncare adevărată, sănătoasă și românească.

Poate nu știați, dar, începând de anul acesta, se sărbătorește Ziua Produselor Agroalimentare Românești. Ziua de 10 octombrie a fost dedicată acestei sărbători prin Legea 168/2017, adoptată la începutul anului. Sigur, în teorie, se pot organiza programe și manifestări educative, de voluntariat, cu caracter social sau științific, consacrate promovării produselor agroalimentare românești și câștigării încrederii consumatorului. În practică, însă, autoritățile au ignorat cu desăvârșire acest prilej de promovare a ceea ce avem în ogradă, făcând ca sărbătoarea să treacă neobservată. Și uite așa s-a mai ratat o ocazie de a-i convinge pe românii noștri că e mult mai sănătos să cumpere MÂNCARE de la țărani decât alimente din plastic de import din hypermarketuri. Totuși, Ziua Produselor Agroalimentare Românești poate fi și un început, o ocazie de a da startul unei campanii de promovare a celor care, în ciuda tuturor piedicilor care li se pun, continuă cu încăpățânare să asigure producția de mâncare adevărată, sănătoasă și românească.

UNA DINTRE CELE MAI MARI FERME DIN DOBROGEA

În primul articol din noua campanie „Telegraf” vorbim cu și despre fostul secretar de stat din Ministerul Agriculturii Gheorghe Albu, care deține una dintre cele mai mari și bine organizate ferme din județul Constanța, aflată în satul Viișoara (comuna Cobadin). El lucrează circa 6.000 hectare de teren, administrează 225 ha de viță de vie, 150 ha de luciu de apă (baltă de pește) și 300 ha de pădure. De asemenea, crește și 4.500 de oi, ceea ce face crescătoria lui să fie cea mai mare din județ. Sigur, o asemenea fermă se întreține cu eforturi greu de imaginat, în condițiile în care statul nu prea se omoară să îi sprijine pe agricultori, vremea nu este întotdeauna prielnică pentru plantații, iar irigațiile sunt ca și inexistente. Însă Albu a ales să își protejeze terenurile într-un mod de care mulți s-au ferit, din cauza costurilor mari pe care le presupune.

CE NU FACE STATUL PENTRU AGRICULTORI...

A înființat perdele forestiere, plantând mai mult de un milion de pomi pe 200 ha de teren, care protejează de secetă și intemperii circa 600 ha de exploatații agricole. Iar acest lucru se traduce printr-o productivitate mult mai mare a exploatațiilor protejate. Sigur, a luat decizia de a înființa perdelele forestiere după ce și-a văzut de prea multe ori munca distrusă din cauza secetei. Pentru că, spune el, Dobrogea are o mare problemă cu seceta și cu lipsa irigațiilor, iar statul nu prea s-a încumetat să ia măsuri pentru stoparea fenomenului de deșertificare, care pune agricultura pe butuci. De altfel, asta este și una dintre nemulțumirile lui Albu cu privire la măsurile pe care statul NU LE IA pentru sprijinirea agriculturii. „Statul ar trebui să ia în serios problema irigațiilor. În plus, consider că ar trebui să sprijine mai mult înființarea perdelelor forestiere la toate fermele din țară, care pot ajuta la protejarea culturilor și creșterea productivității. Această măsură ar trebui coroborată cu promovarea cultivării speciilor de legume și cereale rezistente la secetă și cu aplicarea celor mai noi tehnologii”, a spus Gheorghe Albu.

PRODUSE ROMÂNEȘTI EXPORTATE ÎN TOATĂ LUMEA?

Poate că, într-o zi, statul va lua în considerare aceste sugestii. Nu de alta, dar o producție mai mare a produselor românești ar putea duce la scăderea prețurilor și, astfel, nu vom mai fi tentați să cumpărăm mâncare din plastic de import de la supermarketuri. Ba mai mult, am putea chiar să exportăm. De altfel, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat că vrea să înregistreze la Bruxelles alte 14 produse românești cu indicație geografică, pe lângă cele patru pentru care România a obținut deja recunoașterea europeană. „Unul dintre obiectivele programului de guvernare este de a intra pe piața europeană cu produse cu înregistrare geografică recunoscută sau cu denumire de origine recunoscută. Avem o listă de 14 produse pe care le pregătim”, a declarat Daea. Om trăi și om vedea...