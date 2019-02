Cum aplică primarul Constanței hotărărea definitivă din Dosarul Retrocedărilor

La finalul ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Constanța desfășurate vineri, primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, a abordat subiectul fierbinte al zilei generat de sentința definitivă pronunțată, în luna februatie, de Înalta Curte de Casație și Justiție în Dosarul Retrocedărilor.



Primarul Făgădău a reamintit că pe pagina de internet a Primăriei Constanța au fost publicate integral cele 12 dispoziții ale instanței supreme.

”Vom analiza atent cele 12 dispoziții. Îi asigur pe constănțeni că procesul va fi transparent. Am informat Camera Notărilor Publici privind situația terenurilor din dosar și am dat dispoziție ca să fie identificate toate terenurile” - a declarat primarul Constanței.

"Ne dorim un proces transparent, clar, sigur. Hotărârea (instanței - n.r.) va naște situații complicate. Punerea ei în aplicare trebuie făcută de specialiști; am completat echipa din aparatul de specialitate", a declarat Făgădău.

Întrebat cu privire la situația sa patrimonială și fiscală, Decebal Făgădău a spus că detalii cu privire la aceste aspecte se găsesc în declarațiile sale de avere și interese completate de-a lungul timpului.

”Nu am nimic de ascuns și nu mă simt vinovat de nimic. Am declarat cu toate detaliile și cu virgulă de la cine am cumpărat și cui i-am înstrăinat, atunci când a fost cazul.Nu sunt un om avut. Cea mai mare bogăție a mea sunt familia și faptul că am fost votat primarul Constanței. Voi aplica legea, voi respecta drepturile tuturor și ale municipiului Constanța și voi pune în aplicare decizia Înaltei Curți. Dacă voi fi în stare de incompatibilitate, o voi anunțasingur. Nu am nevoie de avocat. Am supus mereu votului consilierilor locali faptul dacă, în anumite cazuri, ne-am constituit sau nu parte civilă”, a ținut să clarifice primarul Făgădău.