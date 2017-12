Cum ar putea fi salvată „Casa Soarelui“. Iată cine vine cu soluția!

Cotidianul „Telegraf“ arăta în edițiile trecute cum Centrul de Îngrijiri Paliative ”Casa Soarelui” din Constanța și-a tras obloanele. Ce înseamnă asta? Toți bolnavii de cancer în fază terminală care erau îngrijiți aici de adevărați profesioniști nu vor mai avea o... casă a lor. Cum era și firesc, reacțiile nu au întârziat să apară. Oamenii, fie că vorbim despre familii ale bolnavilor, despre constănțeni, pur și simplu, sau personalul medical, cu toții s-au arătat extrem de indignați de decizia luată, mai ales că unitatea era singura de acest gen din Constanța. Față de situația prezentată, oficiali ai Direcției de Sănătate Publică a Județului (DSPJ) Constanța - proprietarul clădirii și spațiului - au venit cu tot felul de explicații cu privire la încetarea parteneriatului cu Centrul de Îngrijiri Paliative “Casa Soarelui”. Cu toate acestea, locul unde bolnavii de cancer își găseau alinarea rămâne, deocamdată, închis.

DEMERSURI POLITICE

O soluție pentru salvarea „Casei Soarelui“ a venit de la liberalii constănțeni. „Așa cum am promis, de când am luat la cunoștință de acest caz, PNL Constanța a interpelat prin parlamentarii noștri Ministerul Sănătății, am menținut o comunicare constantă cu toate autoritățile implicate și am ajuns la concluzia că cea mai rapidă și eficientă metodă de a rezolva această problemă este preluarea imobilului la Consiliul Județean Constanța pentru a înființa în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța o secție care să presteze același tip de servicii de îngrijire paliativă. În acest sens, am transmis către Consiliul Județean o adresă prin care solicităm soluția legală și cea mai rapidă pentru a pune în funcțiune un centru necesar pentru constănțeni. Urmează să purtăm discuții cu directorul spitalului județean şi Consiliul de Administrație pentru a definitiva acțiunea. Cerem în acest sens sprijin și celeritate din partea DSPJ Constanța și Ministerului Sănătății. Fiecare moment contează. Eu sunt sigur că se poate în cel mai scurt timp (dacă își dă și acest guvern seama de gravitatea situației) să rezolvăm o problemă dureroasă pentru constănțenii care din păcate se află în situații-limită în acest moment“, a afirmat președintele organizației municipale Constanța a PNL, Georghe Muhscină. El a adăugat că municipiul Constanța are o problemă de sănătate publică. „Este o veritabilă tragedie pentru foarte mulți constănțeni care, după ce că nu au o secție de Radioterapie funcțională în sistemul public de sănătate, acum nu mai au nici un centru pentru îngrijiri paliative, destinat bolnavilor oncologici. Municipiul Constanța și județul Constanța se transformă într-un calvar pentru bolnavii de cancer și apropiații acestora. Aceste familii nu trebuie să se lupte numai cu boala, de multe ori necruțătoare, ci mai ales cu birocrația și limitarea sistemului, care parcă voit funcționează împotriva lor. În același timp, pe termen lung PNL are un proiect pentru construcția unor alte centre în municipiu. Știm că cererea pentru servicii paliative este majoră în oraș. Trebuie să dăm dovadă de gândire strategică și să ne dezvoltăm infrastructura de sănătate aici, prin forțe proprii. Vedeți cum ideea unui spital regional la Constanța a fost abandonată de guvernanți, care, prin deconcentrate, sunt responsabili pentru închiderea centrului de îngrijiri Paliative „Casa Soarelui“. Responsabilitatea, resursele și soluțiile pot foarte bine să stea la Constanța“, a mai afirmat Muhscină.