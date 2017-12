Cum arătau Constanța și litoralul în urmă cu zeci de ani. Imagini de poveste

10:32:57 / 07 Iunie 2016

vara

Nemernicii astia de acum au construit pe plajele litoralului care aveau nisip fin ,fel de fel de hoteluri si cascarabete astfel incat in unele zone (de la cazino in nord) nici nu ai loc sa faci plaja ,decat in carciuma.In schimb au umplut plajele cu nisip scos din mare care este plin de scoici (atentie mare pe unde calcati pe noile plaje ).fara bocanci sau papuci sa nu va aventurati.Acel nisip scos din mare trebuia cernut si scoicile indepartate,dar cred ca au luat banii si nu au mai facut treaba.Pai ce nisip aveau plajele noastre ca faina si ce nisip au acum.Daca nu se costruia cu incalcarea tuturor legilor, pe plaja nu era nevoie de innisipare si ramaneam cu acel nisip fin.