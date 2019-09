Cum au dispărut bilele din beton din stațiunea Mamaia

16:01:40 / 02 Septembrie 2019

Cum au fost mutate oare bilele de beton din Mamaia

Daca politia locala si-ar face treaba mai bune si ar fi patrulat mai ales in cursul diminetilor pe promenada din Mamaia ar fi observat ca o mare parte din bilele de beton ce delimiteaza parcarea de pista de biciclete au fost scoase de comerciantii din zona (beach baruri, restaurante, hoteluri ) pentru a-si facilita aprovizionarea, blocand si pista de biciclete cu masinile. Alteori bizoni cu ditamai masinile nu incapeau in parcare si dadeau pur si simplu la o parte bilele de beton. Am mers aproape in fiecare weekend cu bicicleta in Mamaia si acele bile erau in aceeasi pozitie, semn ca nimeni din cei ce ar fi trebuit sa intervina nu si-au facut treaba. Acum la sfarsitul sezonului e tarziu sa semnalati aceste aspecte. Cred ca numai niste dispozitive electrice i-ar descuraja pe nesimtiti sa mai faca astfel de fapte.