Cum au rămas niște nuntași fără ducații din aur

03:50:00 / 12 Septembrie 2014

LA ZEGHE CU ASTIA

Ba da fraieri mai sunt astia ,ca s-a furi in constantza trebuie s-a te inregimentezi la regele MAZARE si furi cu acesta, cat nu a furat nimeni de la ,decebal incoace ,asta are si cartier pt asa ceva.Tembelul asta si portul asta l-ar baga in buzunar.