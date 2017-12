Cum au sărbătorit constănţenii 1 Mai

Pentru că 1 Mai nu poate fi sărbătorit de români fără un grătar la iarbă verde, nici în acest an constănţenii şi turiştii veniţi pe litoral nu au ratat ocazia să petreacă pe muzica preferată alături de prieteni şi familie şi să încingă grătarele. Fie că au ales să facă petrecerea între blocuri sau pe spaţiile verzi din apropierea localităţilor, constănţenii s-au bucurat de ziua liberă şi de vremea frumoasă alături de prieteni şi familie. Ieri după-amiază, în Rezervaţia Naturală Pădurea Fântâniţa din localitatea Murfatlar, cu greu mai găseai un loc potrivit unde să faci un grătar. Muzica răsuna de la maşinile parcate una lângă alta, iar cei care au vrut să aibă o petrecere în toată regula au venit cu boxe pe care le-au montat pe maşini. Privind fumul grătarelor, puteai estima cam câte grupuri de prieteni erau pe acelaşi petic de iarbă. Pentru ca aşteptarea să fie mai scurtă, petrecăreţii au ales să stea la soare să se bronzeze, să danseze sau să se joace cu mingea. Cum distracţia nu a avut o oră de începere, unii abia aprindeau focul când cei de alături deja stinseseră grătarul, dar indiferent de stadiul în care se aflau fripturile de pe grătar, toată lumea se simţea bine. Familia Constantin spune că este o tradiţie să vină la iarbă verde în această pădure. Locuiesc în Murfatlar şi au venit, cu copiii şi nepoţii, să petreacă 1 Mai în aer liber. „Am venit mai de dimineaţă la iarbă verde, că aşa e obiceiul de Ziua Muncii. Am făcut grătarul, am mâncat cu toţii şi acum stăm pe iarbă, ne bucurăm că a ieşit soarele şi putem să ne relaxăm”, spune doamna Constantin. Unul dintre multele grupuri de constănţeni venite la iarbă verde la Fântâniţa, grup care numără peste 30 de persoane de toate vârstele, s-a organizat pentru ca toată lumea să participe la pregătiri, dar să se distreze în egală măsură. Au apelat la delegarea sarcinilor, aşa că, în timp ce unii erau responsabili cu grătarul, câteva femei pregăteau masa, doi tineri se ocupau de muzică, iar cei mai mici se jucau şi alergau pe iarbă. „Suntem o familie şi mai mulţi prieteni buni. Eu mă ocup de grătar, pregătim 100 de mici, 100 de aripioare, 40 de cefe de porc, cârnaţi. Cam ce pregăteşte toată lumea la astfel de sărbători. Avem mult de lucru la grătar. Dar merge totul repede când avem berea rece alături”, spune Adrian. Colegul lui competează cu cantităţile de băutură pe care le-au cumpărat pentru acestă petrecere: 25 de litri de bere, 10 litri de vin, şi multe sticle de suc.

Şi cum, la petrecerile de 1 Mai, românul mănâncă mici şi bea bere, federaţia ProAgro a oferit câteva date despre consumul de carne din această perioadă. Într-un an, un român consumă, în medie, 40 de mici, cei mai mulţi fiind consumaţi în perioada verii, apogeul vânzărilor fiind atins cu aproximativ 30 de milioane de mititei vânduţi în luna mai.

BĂI ÎN MARE LA 13 GRADE În ciuda lucrărilor la proiectele aflate în derulare în Mamaia şi a gurilor rele care preziceau că, în minivacanţa de 1 Mai, turiştii vor evita cea mai mare staţiune de pe litoral din cauza lucrărilor, Mamaia a fost la fel de plină ca şi în alte zile de 1 Mai. Plaja şi promenada au fost ticsite de turiştii dornici să profite soarele care, ieri după-amiază, s-a arătat în toată splendoarea lui. Ca în fiecare an, au venit turişti din toate colţurile ţării de la sute de kilometri distanţă, de la Bucureşti, din Maramureş, din Moldova sau Oltenia. Cum era de aşteptat, media de vârstă a celor care au optat să vină la Mamaia a fost de 25 de ani. Tinerii plimbăreţi au colindat staţiunea de la un capăt la altul. Unii chiar şi-au întins cearceafurile pe plajă, au rămas în costum de baie şi s-au bucurat de razele de soare. Alţii au avut curaj să testeze apa mării, deşi, potrivit meteorologilor, aceasta a avut în jur de 13 grade. Printre tinerii temerari care au avut curaj să facă o baie în mare s-a numărat şi Alexandru. Este student la Drept şi, alături de alţi trei prieteni, dar şi de iubite, a venit să petreacă minivacanţa pe litoral. „Este prima baie în mare pe acest an. Apa este puţin rece, însă merge”, a spus studentul, spre deosebire de prietenii săi, care au preferat să intre doar cu picioarele în apă. Totodată, au profitat de minivacanţa de 1 Mai şi persoanele de vârsta a doua şi chiar de vârsta a treia, ce-i drept într-un procent mai scăzut.

