Cum califică secretarul general al Guvernului intenția lui Iohannis de a se „muta“ la Palatul Victoria

12:39:52 / 18 Decembrie 2018

Toni Grebla , zis ,,Strutzul'' !

A scapat limbricul , in prima instanta , de o condamnare consistenta . A primit o functie in guvern asemenea altor penali condamnati pentru coruptie , iar acum face glume precum alt limbric condamnat , pe nume Valcov ... Cu siguranta , au mancarimi in cur si scot vorbe tot pe acolo ... Ca , de altfel , toate panaramele si toti jegosii de la PSD-ALDE ! Secaturi ...