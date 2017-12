Cum completați declarația pentru impozitul pe clădiri?

08:43:35 / 06 Februarie 2016

Spuneti-mi daca am inteles corect

Persoanele fizice care din 31 decembrie 2015 au in proprietate cladiri NEREZIDETIALE (fara calitate de locuinta n.r.) sau cladiri cu DESTINATIE MIXTA (locuinte in care functioneaza si sedii de firme, de exemplu -n.r.) cat si persoanele care dobândesc sau construiesc o clădire în cursul anului . au obligatia sa depuna o declaratie, pana la data de 31 martie 2016, conform Modelului 2016 - ITL aprobat prin ordinul comun MFP/MDRAP nr.4087/2069 din 22 decembrie 2015 publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 972 /29.12.2015. Exemplu: in cazul in care am o locuinta cu destinatie mixta (in apartament) unde am inregistrat un sediu social ca persoana fizica autorizata , sau ca un SRL, chiar daca nu-mi desfasor activitatea acolo, trebuie sa depun aceasta declaratie pana la 31.03.2016. Cine nu depune declarație – Nu trebuie însă să depună declarație cei care folosesc imobilul rezidențial pe care îl dețin, fie că este vorba de o casă pe pământ sau de un apartament la bloc, doar drept locuință. Nota : Persoanele fizice care nu desfăşoară activităţi economice, au obligaţia depunerii declaraţiei doar atunci când dobândesc sau construiesc o clădire pe parcursul anului. Formularul trebuie depus la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii