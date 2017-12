Cum contribuie morţii la bugetul de stat

Nu vă speriaţi! Nu e vorba de contribualii decedaţi din România... încă. Guvernul din Grecia, stat caracterizat printr-o deja legendară colectare deficitară a taxelor, caută soluţii „inedite” pentru a acoperi deficitul, una dintre ele fiind confiscarea activelor nerevendicate ale persoanelor decedate. Totuşi, trebuie să fim pregătiţi, pentru că grecii vor să impoziteze şi băuturile răcoritoare. Dacă ne aducem bine aminte, o propunere similară a fost vehiculată şi prin România, aşa că nu mică ne-ar fi mirarea dacă şi Guvernul Boc va decide să dea un „copy-paste” la iniţiativa grecilor. Nu de alta, dar s-a mai făcut aşa ceva, spun voci din opoziţie (vezi măsura de eşalonare a datoriilor firmelor). Şi în plus, suntem cu toţii în UE, ceea ce înseamnă că „armonizarea” este încurajată. Prin această măsură, guvernul elen estimează că va aduce 4 miliarde euro la bugetul de stat, adică în jur de 20% din suma necesară pentru a ieşi puţin şifonaţi de la întâlnirea cu Fondul Monetar Internaţional, care are loc săptămâna viitoare. Pachetul de ajutor de la FMI şi UE se ridică la 110 miliarde euro, potrivit Wall Street Journal. „Colectarea de taxe nu merge cum ar trebui, iar guvernul, pe lângă eforturile în această direcţie, va analiza alte modalităţi de a acoperi deficitul. Obţinerea de fonduri din moşteniri nerevendicate şi conturi ale persoanelor decedate se află de mult timp printre măsurile analizate. O taxă pe băuturile răcoritoare este, de asemenea, luată foarte serios în calcul”, spun oficialii guvernamentali.

PROTESTE CA LA CARTE. Măsurile de austeritate - atenţie! - dorite de executivul grec mai cuprind anularea tuturor scutirilor de taxe pentru persoanele cu venituri mai mari de 70.000 euro pe an, eliminarea taxei reduse pe valoare adăugată pentru industria hotelieră, majorarea taxelor de drum pentru industria hotelieră, reducerea pragului minim pentru proprietăţile imobiliare neimpozabile şi taxarea sutelor de mii de case construite ilegal. De la dorinţă la implementare este drum lung însă, pentru că, spre deosebire de noi, grecii ŞTIU să protesteze. Când li s-au mărit taxele cu 0,0000001%, sute de mii de oameni au dat foc la bănci şi instituţii publice, ba chiar au luat cu asalt Imprimeria Naţională şi au împiedicat publicarea Monitorului Oficial, pentru ca o măsură de austeritate să nu intre în vigoare. La noi în schimb, linişte şi pace. Trebuie să ai autorizaţie de protest, că altfel autorităţile nici nu scot capul pe geam. Dacă ar decide guvernul nostru să confişte activele morţilor, probabil că mulţi s-ar oferi să dezgroape singuri cadavrele rudelor, pentru ca statul să ia din sicriu cele două monede.