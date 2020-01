Cum faci să nu-ți rămână portofelul gol după Sărbători

Bucuria și entuziasmul sărbătorilor de peste an îi face pe mulți să exagereze cu cheltuirea sumelor exorbitante de bani pe lucruri care, de cele mai multe ori, se dovedesc a fi în plus sau inutile. Cu toate că pentru aceste frumoase perioade ale anului sunt necesari mai mulți bani pentru diverse lucruri speciale (alimente și băuturi ceva mai sofisticate, cadouri, vacanțe etc.), este nevoie de puțină chibzuință pentru a nu te confrunta, după trecerea sărbătorilor, cu surprize neplăcute din punct de vedere financiar. Dacă și tu ești genul acela de persoană care își golește, cu prilejul sărbătorilor, toți banii din cont pe multe lucruri care nu-ți sunt, de fapt, necesare și vrei să adopți o altă strategie anul acesta, atunci află că poți apela la câteva trucuri geniale pentru a face acest lucru.

Iată câteva moduri simple, dar eficiente, prin care poți să treci peste sărbători fără să-ți lipsească nimic și fără riscul problemelor de ordin financiar.

Fii cu un pas înaintea tuturor

Indiferent de natura sărbătorilor, fie că sunt de primăvară sau de iarnă, nu ai de ce să fii luat pe nepregătite și să rămâi cu toate cumpărăturile și aranjamentele pe ultima sută de metri, când, de cele mai multe ori, prețurile cresc. Dacă îți planifici cu puțină atenție bugetul și te ocupi de cumpărăturile de bază din timp (băuturi, dulciuri, cadouri etc.), cu cel puțin o lună înainte, atunci vei economisi mai mult decât credeai că este posibil!

Nu te mai speria de împrumuturi

Este adevărat, nimănui nu-i place să ia bani cu împrumut din stânga sau din dreapta și să aibă fel de datorii care cresc de la o lună la alta, dar banii vin și pleacă. Banii sunt făcuți pentru a fi cheltuiți, așa că un mic ajutor din partea instituțiilor financiare nu are de ce să fie o problemă chiar atât de mare. Dacă se întâmplă să ajungi în situații neplăcute din punct de vedere financiar în pragul sărbătorilor, poți apela la un credit online urgent și situația se rezolvă rapid. Așa ai certitudinea că în luna care vine după sărbători portofelul tău nu va mai fi gol.

Nu pleca la cumpărături fără o listă și un buget fix

În magazine este un adevărat haos în lunile de sărbătoare. Aglomerație la orice oră, reduceri peste reduceri, fel de fel de bunătățuri, de atracții și de tentații de tot soiul. În niciun caz nu este recomandat să te duci la cumpărături fără o listă bine gândită și cu mai mulți bani decât crezi că ai avea nevoie. Fără listă, există pericolul cumpărăturilor inutile, iar dacă știi că și bugetul este limitat, atunci nu te vei mai lăsa dus/dusă de val în febra cumpărăturilor.

Nu uita de esența sărbătorilor

Simbolistica sărbătorilor tinde să se piardă tot mai mult de la un an la altul. Mulți uită că sărbătorile sunt despre suflet, familie, liniște, lumină, căldură și oameni dragi, iar în loc să se bucure de aceste lucruri, se pierd în ademenitoarea plasă a lumii materiale în care excesele sunt nelipsite. Dacă îți dorești cu adevărat ca sărbătorile tale să fie fericite și liniștite, bucură-te de prezența celor dragi și nu de marca sticlei de șampanie de pe masă.

În concluzie, dacă acorzi mai multă atenție pregătirilor și lași adevăratul spirit al sărbătorilor să te învăluie, nu îți va lipsi nimic, iar portofelul și cardurile tale nu vor mai fi goale după Crăciun sau Paște.

(P)