Cum gătim la birou: Clătite prăjite pe calculator sau rulouri cu ou, cu ondulatorul de păr

Clătite prăjite pe calculator sau rulouri cu ou făcute cu ondulatorul de păr sunt doar câteva dintre reţetele unei tinere din China care a devenit celebră pe internet şi câştigă multe milioane de dolari pe an. Îşi spune Miss Yeah şi face clipuri în care găteşte cu ajutorul obiectelor din birouri sau din viaţa de zi cu zi. Originalele şi trăsnitele idei ale tinerei de 23 de ani din China au devenit virale, iar Miss Yeah este o celebritate, cu milioane de vizualizări în toată lumea. „Sunt câteva motive pentru popularitatea clipurilor mele. În primul rând, cele mai importante aspecte sunt originalitatea şi creativitatea. Faptul că folosesc obiecte din birou este, cred eu, fără precedent. În plus, am grijă să introduc şi elemente comice şi neaşteptate. Iar în al doilea rând, este important şi că nu vorbesc. Oricine de oriunde din lume poate să mă urmărească şi înţelege ce fac”, explică tânăra.

Echipa care o ajută pe Miss Yeah estimează câştiguri anuale de aproape 8 milioane de dolari din publicitate şi plasare de produse. Tânăra a participat recent la un târg internaţional al vloggerilor organizat la Hong Kong.

Miss Yeah este doar un exemplu dintr-o industrie care a luat amploare în China. Potrivit estimărilor oficiale, anul trecut acest sector a fost evaluat la 8 miliarde de dolari şi se aşteaptă ca această cifră să se dubleze în 2018.