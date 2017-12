Cum îi apără Shakespeare pe refugiaţii din Londra

Singurele fragmente manuscrise conservate ce aparțin lui William Shakespeare, din piesa scrisă în colaborare "Sir Thomas More", vor fi transpuse în format digital de British Library, în aceste pasaje regăsindu-se un discurs pasionant scris de dramaturgul englez în apărarea refugiaţilor londonezi. Transpunerea în format digital a piesei "Sir Thomas More" face parte din proiectul de digitalizare a peste 300 de manuscrise, cărţi, hărţi, tablouri şi ilustraţii ce vor fi disponibile pe noul site "Discovering Literature", conceput sub egida British Library, ce va fi dedicat dramaturgului William Shakespeare, potrivit „The Independent“. Specialiştii de la British Library au identificat scrisul de mână al lui Shakespeare în paginile piesei "Sir Thomas More" bazându-se pe caligrafie, ortografie, vocabular şi imaginile vizuale tipic shakespeariene folosite în text. Piesa "Sir Thomas More", care se centrează pe figura cancelarului regelui englez Henric al XVIII-lea, a fost scrisă iniţial de Anthony Munday între 1596 şi 1601. Shakespeare a fost însărcinat să scrie o singură scenă din piesă, dar mai apoi a revăzut întregul text împreună cu alţi dramaturgi, printre care Henry Chettle şi Thomas Dekker.

Scena scrisă de Shakespeare îl înfăţişează pe Sir Thomas More în timp ce ţine o apologie pentru refugiaţii francezi din Londra care sunt ţinta unui atac al unui escroc înverşunat. Criticul Jonathan Bate le-a spus celor de la British Library că "în fragment More cere mulţimii ce îl înconjoară pe scenă şi, implicit, spectatorilor să-şi imagineze cum s-ar simţi în pielea unui om care trebuie să caute adăpost, pentru că e forţat să se repatrieze".

Mai mult de 500 de profesori din Marea Britanie au recunoscut faptul că jumătate dintre studenţi sau elevi consideră piesele shakespeariene drept dificile şi ininteligibile. Site-ul "Discovering Literature" este, aşadar, menit să le înlesnească cititorilor descoperirea culturii, politicii şi contextului social din vremurile lui Shakespeare, pentru a înţelege mai îndeaproape piesele dramaturgului englez. Pe site-ul dedicat lui Shakespeare va fi publicat şi un manuscris din secolul al XVII-lea ce se presupune că include notele unei melodii interpretate de Bufonul din "Regele Lear". Totodată, pe site se vot regăsi volumul adnotat al lui Samuel Taylor Coleridge din "The Dramatic Works of Shakespeare", precum şi singurul portret păstrat al lui John Dee, savantul elisabetan ce l-a inspirat pe Shakespeare în conturarea personajului Prospero din piesa "Furtuna".