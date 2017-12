Cum mi-am pierdut timpul şi nervii (din nou) la coadă la Poştă

10:31:45 / 13 Octombrie 2015

Desire poștă

Cees ce spuneți dumneavoastră domnule Dobre este destul de adevărat... cu câteva amendamente dacă-mi permiteți. În primul rând din textul domnului ziarist îmi rămâne în memorie o frază, de genul"mă uit la persoana din față și constat că avem aceleași gânduri"... să înțelegem că domnul Godeanu citește gândurile oamenilor? De unde știm noi că salariata respectivă nu servea chiar respectivul client? Sunt clienți care vin la noi cu un număr foarte mare de trimiteri a căror prelucrare durează si am experența unor astfel de momente. Pentru un borderou cu 30 scrisiri cu valoare am lucrat non-stop 1 oră, pentru un borderou cu 275 recomandate cu timbre aproximativ 1 oră și ceva. Deci cele 20 minute s-ar explica și altfel... cum nu cunoaștem exact ceea ce s-a întâmplat doar ne dăm cu presupusul, dar pe nimeni văd că nu intereasează asta, tocmai pentru că articolul este foarte sumar și bazat exclusiv pe părerile domnului ziarist, nu pe altceva. Nu se precizează nicăieri că a discutat cu clientul din față ci doar a schimbat priviri complice. În al doilea rând... diferențele mici de tarife sunt doar în cazurile în care operatorul privat are un sediu prin zona trimiterii, pentru că dacă firma respectivă nu îl are diferențele pot fi ceva de genul 2.4 lei versus 60 lei. În al treilea rând... dumneavoastră credeți că trebuie să vină un director de zonă la cererea expresă a cuiva? Eu sincer nu am auzit ca astfel de pretenții să fie onorate de vreo instituție, fie ea și privată... în mod normal ar trebui să vă adresați domnului director căutându-l, în orele de audiență. Poate doar dacă respectiva instituție are 3 angajați și un sediu ar fi posibil scenariul dumneavoastră, nu credeți? Eu unul îmi aduc aminte de o astfel de mentalitate, cea a tovarășului care cerea să vină secretarul de partid la orice neregulă constata el în fabrică, dar nu cred că este cazul dumneavoastră. Mai exact refuz să cred asta, că mai există oameni care să treacă peste un șef al locului de muncă pentru că este mai mic în funcție ca directorul de zonă... și sigur dreptatea ce o caută numai el poate să i-o acorde. În încheiere mai adaug ceva... nu vi se pare că articolul este clar malițios? Ce importanță aveau părerile domnului Godeanu privitoare existența felicitărilor expuse, cele pe care încă le mai vindem pentru că sunt oameni care încă mai folosesc acest mod de a transmite urări? Trebuie să-i explicăm noi astfel de lucruri elementare? Nu. Articolul trebuia umplut cu ceva, nu era suficientă relatarea celor 20 minute petrecute acolo dintr-un motiv pe care nu-l argumentează ci doar spune clar că omul acela trebăluia, făcea operațiuni. Nu știa de ce. Domnul Godeanu nu-și putea explica de ce a stat 20 minute, nu a cerut explicații, nimic altceva decât schimbatul de priviri complice și cu asta s-a terminat totul. Singurul lucru la nelocul lui pare a fi doar relatarea modului în care a primit un răspuns la întrebarea dumnealui, pe care după atâtea povești frumoase descrise permiteți-mi să îl cred exagerat. Și chiar dacă este real, singurul lucru la nelocul lui este acel ton ridicat... probabil că dumnealui are vreun instrument de măsurare a intensității vocale... altfel vă spun eu că dacă am încerca să folosim un ton jos nu ne-am mai înțelege cu nimeni. De obicei vorbim cu o tonalitate înaltă pentru că nu beneficiem de condițiile de liniște pe care le au alții, nu avem birouri la care să purtăm discuțiile face to face cu clienții... probabil că nu vă interesează astfel de aspecte, nu? Îmi cer eu scuze în numele colegei dacă vă mulțumește cu ceva. Întrebarea mea este pentru ce să ne cerem scuze, să știm și noi exact. Cerem prea mult?