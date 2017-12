Cum ne dăm seama când cineva intră în depresie?

09:37:04 / 20 Septembrie 2014

vise contracost ? NU Piciorul in prag adevaratilor vinovati

Eu zic ca cea mai buna terapie ptr depresie este legata de locurile de munca ,in special la categoriile defavorizate de virsta unde apare suicidul mai des(omul se simte inutil,in plus si nu are pe cine sa se razbune,in America unde sint arme de foc se mai razbuna pe patroni care sint defapt principalii vinovati in nenorocirea oamenilor,fuga lor ptr imbogatire distrugind vieti,bineinteles nu asa se rezolva treaba intri in bucluc si mai adinc)) de grija ptr ziua de miine, viitorul copiilor ,datorii care are aceeiasi sursa de necaz.Oamenii sa nu mai fie lasi sa se omoare si sa sa lase pe cei care le-au facut rau sa prospere,sa fie uniti si sa lupte ptr existenta lor chiar dur daca e nevoie asa cum nici criminalii astia nu au dumnezeu si mila de nimic.Psihologii nu pot mari salarii,crea locuri de munca ,sterge datorii,ei pot vinde vise desarte platite cu bani grei ora : Nu disperati miine va fi mai bine ,mai treceti pe aici sa discutam!