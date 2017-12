Cum ne pregătim de… primăvară?

Odată cu venirea primăverii şi mărirea intervalului de lumină, organismul trece printr-o schimbare metabolică subtilă. Chiar dacă nu o conştientizăm, ea se manifestă întotdeauna atunci când semnele primăverii apar. Organismul are acum nevoie de mai puţine resurse energetice pentru menţinerea temperaturii, iar creierul este stimulat să fie mai activ datorită plusului de lumină. Avem, aşadar, la dispoziţie mai multă energie pentru activităţile de zi cu zi, aici incluzând şi mişcarea. Creşterea temperaturilor ajută corpul să-şi mărească “turaţia” de funcţionare. Organismul poate şi este indicat să fie ajutat a se adapta cât mai bine acestor schimbări, în sensul de a elimina o parte (cât mai mare) din toxine şi de a-l “încuraja” să accelereze arderile cu eliberarea unor cantităţi minime de compuşi reziduali. În acest sens, trebuie să ţineţi cont de următoarele aspecte: cură de detoxifiere sau, dacă nu, cel puţin reduceţi substanţial, pentru 10-15 zile, consumul de carne, petreceţi cât mai mult timp în aer curat (plimbări seara în parc, iar în weekend, părăsiţi oraşul); exerciţii respiratorii în aer curat, şi nu în casă, deoarece iarna, în general, petrecem mai mult timp în spaţii închise; reduceţi consumul de energizante (ciocolată, cafea etc.); creşteţi aportul de legume proaspete în alimentaţie; dacă doriţi să pierdeţi câteva kilograme, acum este un moment propice, fiind mai uşor să slăbim în intervalul de încălzire a vremii specific începutului de primăvară; reduceţi uşor aportul de grăsimi în favoarea celui de carbohidraţi (unele persoane fac acest lucru în mod instinctiv, dar este mai bine să conştientizaţi şi, dacă observaţi că nu “se întâmplă”, să “interveniţi”); analize, pentru că, în cazul celor mai mulţi dintre noi, începutul de primăvară este optim şi pentru analize, în sensul unui anume plus de relevanţă a lor (dacă organismul tinde către anumite dezechilibre, acum este cel mai vulnerabil, iar aceste tendinţe sunt mai uşor de identificat şi de corectat).