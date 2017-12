Cum ne vedem din străinătate

Presa internaţională alocă spaţii largi protestelor organizate la Bucureşti faţă de măsurile de austeritate pe care intenţionează să le aplice Cabinetul Boc. „Unul dintre cele mai mari proteste de la căderea comunismului în 1989 a avut loc la Bucureşti, pe fondul deciziei Guvernului de reducere a cheltuielilor, punând sub semnul întrebării capacitatea României de a respecta angajamentele cu FMI\", scrie agenţia Reuters, sub titlul \"Mii de români protestează faţă de măsurile de austeritate\". La fel titrează şi Associated Press, precizând că la manifestaţie participă angajaţi din sectorul public, profesori, medici, mineri, dar şi pensionari. \"România, al doilea cel mai sărac membru al UE, mizează pe un împrumut de 20 de miliarde de euro acordat de FMI şi UE pentru relansarea economiei, afectată de cea mai gravă recesiune de după căderea comunismului\", comentează agenţia Bloomberg. \"Peste 60.000 de sindicalişti din toată ţara, reprezentând toate categoriile profesionale, s-au adunat în faţa sediului Guvernului nemulţumiţi de planul de reducere a salariilor în scopul relansării economiei\", relatează China Nouă. \"Protestele de la Bucureşti, la care au participat mii de persoane, au fost printre cele mai bine organizate din ultimii ani\", notează BBC.