Cum (nu) s-a prins Yoga de mine

Dumnezeu (şi Buddha, probabil) îmi este martor că am încercat în repetate rânduri să mă apropii de meditaţia şi înţelepciunea orientală. În primul rând, pentru că, fiind suferind de plămâni încă de mic, respir ca o focă. Am citit undeva că exerciţiile yoga de respiraţie fac minuni. Mi-am cumpărat o carte şi-am început să pufăi prin casă - părinţii m-au bănuit imediat de astm şi-au vrut să mă interneze la sanatoriu. Apoi, imediat, ca să-mi îmbunătăţesc performaţele sexuale. Greşeala a fost că încercam să îmbunătăţesc... ceva ce nu începusem încă!? M-am ales cu nişte migrene şi ameţeli îngrozitoare, furnizate de lectura, poate prea aplicată, a unui manual de Tao. Sunt acolo nişte exerciţii de frotare, în sens invers acelor de ceasornic, în anumite zone... dar mai bine să nu intrăm în amănunte. Şi mai târziu, am dorit să mă elevez spiritual şi iar... să-mbunătăţesc pe ici, pe colo. O fostă balerină din trupa maestrului Danovski m-a invitat într-o seară pe plajă, să facem dragoste \"în mod spiritual\". Când m-a poziţionat la zece metri de ea, după un dâmb, mi-am dat seama că ceva... n-avea cum să iasă. M-a invitat apoi să facem abstinenţă şi să bem numai apă, fără mâncare, timp de o săptămână, la ea acasă. După numai opt ore, eram deja dispus să mănânc şi varul de pe pereţi. M-am lăsat păgubaş şi m-am întors la cele carnale, în mod tradiţional. Mi-am zis apoi că numai lecturile, fără exerciţii, n-au cum să-mi cauzeze, dar mi-am dat seama că nu pricep mare lucru. Poate sunt eu idiot: \"Sri Vidyaranyaswamy (na, pronunţaţi-o p-asta!) spune în Dhyana Dipika: prin ascultare (sravana), Brahman poate fi înţeles ca Fiinţă-Cunoaştere-Beatitudine, însă El nu poate fi experimentat direct ca Fiinţa-temei care este martora celor cinci învelişuri\". Sau: cum să stau într-o poziţie incomodă, în vreme ce-mi închipui că-s un lotus în floare!? Dacă-aş fi căzut în vreun şanţ cu noroi sau aş fi fost la băi de nămol, vreodată, mi-ar fi fost mai uşor să-mi imaginez că mă bălăcesc căutând jir dar, aşa ceva?!... Domnu\' Bivolaru, se poate scrisu\' cu traducerea un pic mai sus?!

Recent, am început să explorez secretele meditaţiei chineze, descifrate pentru proşti de maistru\' Lu K\'uan Yu, la numai 35 de lei cartea. Altceva! \"Prin vizualizarea contemplaţiei, practicantul va dobândi contemplaţia (hmmm...) completă a celor doi Bodhisattvi însoţitori, Avolokitesvara şi Mahasthama. Apoi trebuie să dea naştere dorinţei de renaştere în Tărâmul de Vest (asta tre să fie din Lord of the Rings, zic io...) al Fericirii, unde se va găsi pe sine aşezat cu picioarele înăuntrul unui lotus.\" Iar lotus?!? Şefu\', da\' nu se poate şi cu varză creaţă, că tot e sezonul, şi ieşim şi mai ieftin?!