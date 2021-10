Cum organizezi o petrecere reusita pentru orice eveniment din viata ta?

Pentru a organiza o petrecere trebuie sa planifici totul bine de la inceput. Locatia, data, numarul de oaspeti (chiar daca nu este unul precis), ce sa le oferi sa manance si sa bea, dar mai ales cum sa te distrezi si sa distrezi oaspetii sunt puncte de luat in considerare. O petrecere nu este o petrecere, in adevaratul sens al cuvantului, fara muzica, asa ca a avea artisti de calitate sau o selectie muzicala buna va fi intotdeauna cireasa de pe tort. In acest articol iti vom oferi cateva sfaturi despre cum sa organizezi o petrecere acasa, in gradina sau in alte locatii potrivite pentru o petrecere privata. Si desigur, de ce sa le sugerezi invitatilor sa iti ofere cadouri de la OnioGift.ro.

Stabilirea cadourilor

Da, ai auzit bine! Poti sa faci o lista cu lucrurile pe care ti le doresti si, cu cel putin doua trei saptamani inainte de ziua ta sau de evenimentul important din viata ta. Poti oferi invitatilor sugesti despre ce ai dori sa ti se aduca. In occident este o practica destul de frecventa, asa ca inivitatii nu se vor mai chinui cautand anumite lucruri. Desigur, multa lume va evita sa faca acest lucru, dar daca alegi un magazin precum cel sugerat mai sus unde produsele sunt amuzante sau utile, al preturi foarte acceptabile, iti garantam ca bucuria si satisfactia va fi egala in ambelel tabere. Tu vei primi lucrurile pe care ti le doresti, iar invitatii vor avea o gama larga de alegere, fara sa fie nevoie sa faca imprumut in banca.

Idei pentru o petrecere in casa

Sa trecem la petrecere. Petrecerile pe care le facem acasa au intotdeauna farmecul lor. Desigur, organizarea necesita mai mult angajament, deoarece in general alegi sa faci totul singur, dar efortul va fi rapslatit, intrucat o organizare buna are intotdeauna mult succes printre invitati. O bautura buna, companie buna si muzica buna vor face petrecerea de acasa de neuitat, indiferent de evenimentul pe care il sarbatoresti.

Pentru a organiza o petrecere in casa, este recomandabil sa contactezi un sistem de catering cel putin in ceea ce priveste mancarea. Pentru bauturi, te poti baza pe ceva pregatit in casa sau poti apela la un profesionist, care ofera viteza, precizie si gust. In plus, a vedea un barman in actiune este intotdeauna fascinant.

Lipseste doar muzica. Rasfata-te cat doresti, dar aminteste-ti ca nu toata lumea are aceleasi gusturi, deci este intotdeauna mai bine sa ii multumesti pe toti cu cate putin. Desigur, majoritatea trebuie sa prevaleze, dar este nevoie de un pic de „diplomatie” pentru gasirea punctelor comune.

Exista trei optiuni pentru muzica de acasa:

-Playlist creat ad hoc sau automat;

-Prieteni care vor fi DJ pe rand;

-Un DJ pentru petreceri private. DJ-ul profesionist este intotdeauna o alegere excelenta, deoarece le permite oaspetilor sa se bucure de muzica si sa petreaca timpul vorbind, dansand, mancand si band. Desigur, te poti orienta si in functie de buget, pentru ca un DJ pentru petreceri private acasa costa mai putin decat crezi.

Cum sa organizezi o petrecere in gradina

In gradina exista unele variatii in comparatie cu o petrecere de acasa. A fi in aer liber poti sa apelezi la o trupa live, deoarece nu exista pereti care sa faca sonorul sa explodeze. Si apoi se deschide un nou scenariu: trupe pentru coveruri tematice! Rock, pop, rockabilly, metal, jazz, blues, rap, trap: tu decizi! Aminteste-ti ca, chiar si in acest caz, se aplica intotdeauna „regula” de a fi putin diplomatic.

Un sfat: daca cineva din trupa poate actiona si ca DJ, chiar mai bine. De fapt, in unele momente muzica de fundal poate fi mai placuta (de exemplu, atunci cand stati la masa) sau poate exista o melodie la cerere pe care trupa nu o poate satisface. Mai mult decat atat, dupa un anumit timp este intotdeauna mai bine sa poti regla volumul si sa oferi muzica fara a deranja cartierul.

Avand la dispozitie o gradina, ideile pentru o petrecere de succes sunt mult mai variate, deoarece exista multe surprize posibile pentru oaspeti: un karaoke, o baie in piscina, o seara de discoteca.

Cum sa iti surprinzi invitatii

Cand oaspetii pleaca, da-le o amintire a petrecerii. Indiferent daca este vorba de o cupcake sau o mica delicatesa, este frumos sa-i faci sa plece cu ceva. In acest fel toata lumea va pleca cu o “bucata” din petrecere, se va simti implicata si isi va aminti cu placere de party. De asemenea, poti angaja un fotograf si un colt de fotografie unde invitatii sa isi faca poze amuzante. Daca petrecerea are o anumita tema, alege ceva in concordanta cu aceasta. La final, ofera-le fotografii speciale. De asemenea, poti sa le oferi cate un mic obiect. Gasiti si aici niste idei de anul trecut despre unele cadouri minimaliste. Cu ceea ce ti-am spus mai sus si cu un final de poveste, iti garantam ca vei avea o petrecere foarte reusita!