Cum poți trece mai ușor examenele în Magistratură

Pentru că, în fiecare an, lupta pentru un loc în Magistratură este tot mai strânsă, iar rata de promovare tot mai scăzută, în 2014 doar 3,93% dintre candidați fiind admiși, Centrul de Training & Evenimente Juridice „Intensa” a lansat proiectul național ”Jurist pentru România”. Acesta se desfășoară în perioada 15 iunie - 30 august 2015, având rolul de a pregăti studenții și absolvenții de drept din țară pentru viitoarea profesie în domeniul juridic. Proiectul va cuprinde cinci cursuri intensive, care se adresează persoanelor dornice să devină judecători, procurori, avocați sau notari și vor fi coordonate de profesori de drept renumiți la nivel national și chiar internațional. Pentru admiterea în Magistratură și Institutul Național al Magistraturii (INM), se organizează un curs intensiv și complet de pregătire, în lunile iunie și iulie 2015, în Cluj-Napoca. Cursul va cuprinde 6 module susținute de cei mai buni experți și profesori din țară, pentru a acoperi complet tematica examenului de admitere, conform cerințelor de pe website-ul oficial al INM (www.inm-lex.ro): Drept civil, Drept penal, Procedură Civilă, Procedură Penală, Raționament Logic și Interviu. Pentru admiterea în Barou, se vor desfășura, timp de 6 weekend-uri, cursurile intensive de pregătire, începând cu data de 1 august, în Cluj-Napoca. Acestea sunt configurate astfel încât cei care doresc să devină avocați să înțeleagă mai ușor modul de elaborare și de soluționare a subiectelor de concurs din anii anteriori și totodată aduce o corecție cunoștințelor acumulate în timpul facultății, aducând în acord reglementările actuale cu fundamentul de pregătire pe care orice absolvent de drept îl are. De asemenea, până la sfârșitul lunii iunie, vor fi organizate cursuri intensive pentru examenul de admitere în Notariat, iar începând cu data de 4 iulie 2015, liceenii pot participa la cursurile de Raționament Logic, care le vor ușura misiunea de a deveni studenți la Drept. “Dificultatea în a fi admis în aceste instituții vine atât din faptul că numărul de locuri este tot mai mic de la un an la altul și concurența tot mai mare, dar mai ales din faptul că legislația se schimbă continuu, punându-i în dificultate pe cei care au studiat după vechile coduri”, a declarat director al Centrului de Training și Evenimente Juridice „Intensa” din Cluj-Napoca, Ioana Neamțu. Cei interesați se pot înscrie pe website-ul proiectului, www.intensa.ro.