Cum poți cere un loc în căminele Universității ”Ovidius”?

Dacă, în anii trecuți, cazarea la cămin însemna pentru studenți o adevărată probă de rezistență și răbdare, pentru că tinerii stăteau ore întregi la cozi pentru a-și depune cererile de cazare, Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC) dorește să schimbe situația. Din acest an, studenții care vor un loc în cămin nu vor mai sta la cozi, nu se vor mai îmbrânci și nici nu se vor mai enerva pentru că UOC pregătește o nouă formulă de depunere a cererilor de cazare. Pe site-ul instituției de învățământ superior s-a anunțat că, din acest an, candidații își vor depune cererile de cazare exclusiv online, la adresa web http://cazareonline.univ-ovidius.ro, în perioada 10 septembrie, ora 9.00 - 18 septembrie, ora 16.00. Modernizarea sistemului de cazare are loc după ce, din acest an, și înscrierea la câteva facultăți din cadrul UOC s-a făcut exclusiv online. Procedura de înscriere este simplă, după cum anunță reprezentanții universității. Astfel, pentru a se putea înscrie în aplicația de cazare online, studentul va avea nevoie de încărcarea documentelor obligatorii (fotografie, act de identitate și, unde se impune, document justificativ pentru cazurile speciale) în format electronic, scanate sau fotografiate. Atenție, toate documentele încărcate în platformă trebuie să fie lizibile (să poată fi citite). Cei care nu au acces la un calculator conectat la internet pot merge la sediul UOC din b-dul Mamaia nr. 124, et. 1, în sala Cantină, pe durata înscrierilor, unde pot beneficia de asistență suplimentară și echipament de scanare a documentelor necesare înscrierii online. Programul este de luni până vineri, între orele 9.00 - 16.00.

STUDENTUL VA PRIMI O CONFIRMARE DE PROCESARE A FIȘEI DE ÎNSCRIERE, ATÂT ÎN CONTUL PERSONAL DIN PLATFORMA DE ÎNSCRIERE, CÂT ȘI PE E-MAILUL PERSONAL, ÎN MAXIMUM 24 DE ORE.

REPARTIZAREA, ÎN MAI MULTE ETAPE Repartizarea clasamentului cu studenții care se califică pentru un loc de cazare în cămin se va face în două etape, anunță reprezentanții universității. ”Primul clasament cu studenții care se califică pentru a obține un loc de cazare va fi publicat atât online, pe site-ul UOC - www.univ-constanta.ro, în secțiunea „Info cămine/cazare“, cât și la avizierele căminelor, pe 23 septembrie 2015, până la ora 23.59”, se precizează pe site-ul UOC (http://univ-ovidius.ro/studenti/info-camine-cazare). Listele finale după procesarea eventualelor contestații vor fi publicate pe 27 septembrie, până la ora 23.59. Cei care nu au prins un loc în prima etapă de repartizare mai au o șansă pe 3 octombrie, când se vor distribui locurile neocupate după prima etapă. ”Semnarea contractelor de cazare presupune în prealabil plata regiei de cămin pentru luna octombrie. Intrarea în cămine a studenților care se regăsesc pe lista clasamentului final validat se va face începând cu data de 28 septembrie, în intervalul orar 9.00 - 18.00”, precizează reprezentanții UOC. Deocamdată, nu au fost stabilite taxele pentru cămin și nici numărul de locuri atribuite fiecărei facultăți.