Nu numai pe caniculă, unii consilieri se bat de muscă. Din această cauză, au faţa tumefiată din cauza loviturilor ratate. Fiind vorba de o ţintă mişcătoare, domnii consilieri se lovesc direct în mutră, îşi dau borşul pe nas etc. Asistăm la adevărate încăierări personale, la lupte corp la corp sau diversiuni de amploare. Pliciul reprezintă, în astfel de ipostaze, un instrument de bază, cu nenumărate valenţe organizatorice şi educative. Reamintesc că pliciul a contribuit decisiv la reunirea familiei Prigoană. E drept, în cazul consilierilor locali, are un efect distructiv. Alianţele dintre partide stau tot sub semnul pliciului. În loc să acţioneze concret, formaţiunile politice se bat de muscă. Într-o alianţă, musca are mai puţine şanse să scape neatinsă cu pliciul. Cu alte cuvinte, combaterea ei este extrem de eficientă, fiind adeseori redusă la tăcere. Într-o alianţă, fiind sătulă, musca e leneşă. A luat mult în greutate. Leneveşte. Mă rog, nu mai este chiar atît de activă. Consilierii care se bat de muscă sînt victime sigure. Cînd doi se bat reciproc de muscă, totul se transformă în bîza americană. Bătutul de muscă se diversifică de la o etapă la alta. La Mangalia, de pildă, consilierii numără palmierii şi bordurile. E limpede că unora dintre ei le stă musca pe creier. Musca se edifică şi prin căutatul de noduri în papură. Cînd trimit musca la arat, ceea ce nu este cazul în această perioadă, unii şefi împletesc noduri în papură. Cum poate fi combătută musca pe caniculă? Greu. Foarte greu, stimaţi contribuabili. De cînd cu criza economică, cei care se bat de muscă s-au înmulţit vertiginos. Şi-au perfecţionat metodele de bătut. Au adoptat o tactică nouă. Au implementat artele marţiale. Cu o astfel de tehnică, musca poate fi rasă direct din borcan. În acest fel, s-a redus substanţial timpul de pîndă şi aşteptare. Înainte, pînă la aplicarea artelor marţiale, consilierii pierdeau minute bune pînă cînd musca ateriza la punct fix. Dumnealor erau nevoiţi să toace minute bune. De asemenea, se impunea o strategie de aşteptare. Fie după perdea, sub pat sau în diverse alte locuri strategice. Acum, ţinînd cont de noile schimbări, totul este mult mai simplu. Numărînd palmierii şi bordurile, musca are toate şansele să moară de plictiseală. Din păcate, revoluţia tehnică nu a pătruns în toate sectoarele de activitate unde musca este prezentă. De pildă, în timpul şedinţelor, tot mai mulţi consilieri se bat de muscă prin metode empirice. Practic, domniile lor folosesc, pe post de măciulie, un ziar bine înfăşurat în jurul mîinii. Cu ajutorul lui, bine învîrtit deasupra capului, lovesc musca direct în moalele capului. Pac, pac, pac, praf te fac! Într-o sală de şedinţe, musca este o animatoare deosebită, mai ales în situaţiile în care Moş Ene îşi face de cap pe la gene. Cînd se bat de muscă, consilierii inventează orice ca să pară preocupaţi de soarta urbei. Aiurea!