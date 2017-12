Cum poate fi evitat eșecul școlar explică prof. dr. Paul Iulius Negoiță, pentru dcnews.ro. El vorbește despre necesitatea combinării programei școlare cu activități “nonformale” care să îi atragă pe elevi. În acest sens, Paul Iulius Negoiță dă exemplu "Școala altfel" când, timp de o săptămână, cei mici iau parte la activități demne să le stimuleze interesul. "Educaţia nonformală şi extraşcolară are un rol fundamental în dezvoltarea abilităţilor elevilor. Odată cu implementarea acestui tip de program, educaţia nonformală va contribui tot mai mult la şlefuirea unor personalităţi complexe, capabile de socializare şi adaptabile la mediul extern. Elevii îşi vor îmbogăţi experienţa şcolară cu aceste forme de educaţie complementară. Învăţământul românesc are nevoie de îmbinarea unei metodologii clasice cu una de tip nonformal, pentru a evita anumite forme de eşec şcolar. Sistemul de evaluare împarte uneori, categoric, elevii în „buni" şi „răi", iar şcoala poate deveni, aşa cum scria Mircea Eliade, în „Romanul adolescentului miop" (una dintre scrierile foarte îndrăgite de elevi), un loc „al umilinţelor". Orice idee are valoarea ei, orice iniţiativă are importanţa ei, iar pe aceasta se poate „zidi" mai mult. Elevii nu mai sunt „buni" sau „răi", ci diferiţi, cu capacități și abilități diferite", scrie profesorul în cartea sa, "40 de rânduri".