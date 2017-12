Cum poți lupta activ împotriva drogurilor?

19:30:14 / 14 Februarie 2016

Felicitari

Cand apare depresia, cand tanarul vede ca nu are nici un viitor bun in orasul si tara lui, cand cade in desnadejde si nu vede nici o speranta pt. viitor atunci apare si tentatia de a incerca si altceva. Si ce va incerca ? Desigur droguri, ca asa a auzit el, ca uiti de necazuri si incepi sa vezi viata in roz. Nimeni in schimb nu i-a zis ca a vedea realitatea altfel decat e ea, de a avea efectiv halucinatii auditive si olfactive sunt de fapt manifestari ale unor crize schizofrenoide, astfel de manifestari existand in schizofrenie. Nu stie, ca la tv nu se vorbeste aproape niciodata despre problemele psihice, despre semnele si manifestarile lor, nu apar cei mai importanti specialisti in medicina- adica medicii psihiatrii, nu stie. Si se ia dupa colegul sau prietenul lui care se da cunoscator in domeniul drogurilor, astfel nemaifiind decat un pas pana la dependenta. Dar stie el ce inseamna de fapt dependenta ? Nu stie sarmanul de el, nu stie ca inseamna de fapt distrugerea propriei vieti dar si a celor dragi lui de langa el, ca incepe de fapt cosmarul si iadul acelei familii aici pe pamant. Orice dependenta te face sa nu mai fii stapan pe propria ta vointa, ci sa devii o marioneta a drogului, adica a pacatului, adica a diavolului, cum ar spune preotii. Drog poate fii considerata orice substanta care da dependenta si care actioneaza pe SNC ( sistemul nervos central) : alcoolul, cofeina, tutunul, zaharul, etc. Pacat ca nu aveti ca voluntari in special medici psihiatrii, sau chiar si alte persoane din domeniul medical care ar putea avea multe de spus, si multe de transmis acestor tineri dezorientati care traiesc intr-o societate cu valori morale inversate si care devin victimele unor astfel de sacali.