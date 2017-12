Cum poți prepara iaurt de casă

09:59:33 / 20 Iulie 2016

contradictie

"Poți face chiar tu iaurt delicios acasă, mult mai sănătos decât cel cumpărat din magazin. Totodată, ai nevoie de 200 - 300 de grame de iaurt din comerţ." Iaurt mult mai sanatos decat cel cumparat din magazin, cu toate ca acesta facut in casa are in compozitie iaurt din magazine/comert. Din start nu mai e sanatos si plin de E-uri, zahar si aditivi....