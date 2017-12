Cum poți să pui capăt haosului lucrărilor edilitare din Constanța

05:44:49 / 21 Iunie 2017

Esta bien cabron

E ultimul mandat al acestor alteti PSD-iste in primarie! Domnii si doamnele consilieri in frunte cu primaru si viceprimaru isi vor dori sa nu fi fost niciodata la conducerea orasului dupa terminare mandatului. Sper din tot sufletul sa fie renegati de locuitorii acestui oras si dati in suturi afara din primarie!