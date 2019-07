Cum poți să te faci șofer Uber, conform noilor legi

Orice român care vrea să câștige ceva în plus făcând ridesharing trebuie să îndeplinească, potrivit noilor legi (OUG 49/2019), mai multe condiții, cea mai importantă dintre ele fiind obținerea unei autorizații de transport alternativ de la Autoritatea Rutieră Română. De asemenea, ca și ceilalți jucători din economie, șoferii trebuie să utilizeze case de marcat noi, cu jurnal electronic. În prezent, statul oferă o perioadă de grație tuturor celor interesați de activitățile de ridesharing, pentru a intra în legalitate. Termenul este 1 noiembrie 2019.

CONDIȚII PENTRU ȘOFERI... Românii care vor să mai facă un ban pe Uber, Bolt sau alte platforme de ridesharing trebuie să îndeplinească o serie de condiții, impuse prin ordonanța de urgență 49/2019, reamintește o echipă de consultanți, citați de startupcafe.ro. OUG 49/2019 are ca obiect organizarea, autorizarea şi controlul activităților de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, intermediate prin platforme digitale, arată consultanții Deloitte. Conform acestei ordonanțe, românii care mai făceau bani pe Uber sunt considerați acum „operatori de transport alternativ“ și trebuie să îndeplinescă anumite condiții. Și, evident, au nevoie de mai multe documente: autorizația de transport alternativ, care se eliberează fiecărui operator de transport în parte; copia conformă a autorizației de transport alternativ și ecusonul de transport alternativ, care se eliberează pentru fiecare mașină utilizată de operator. Documentele enumerate mai sus sunt eliberate de agențiile teritoriale ale Autorității Rutiere Române (ARR) din județul în care își are sediul/domiciliul operatorul de transport alternativ (sau, după caz, zona București - Ilfov) și atestă îndeplinirea de către conducătorul auto și de către autovehiculul utilizat pentru desfășurarea activității de transport alternativ a condițiilor prevăzute de OUG 49/2019. Din punct de vedere fiscal, toate veniturile obținute în urma efectuării de transport alternativ sunt impozitate în conformitate cu legislația în vigoare din România. De asemenea, este reglementată obligația de a utiliza aparat de marcat electronic de către operatorii de transport alternativ, în cazul în care se încasează contravaloarea serviciilor direct de la pasager, în numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit, iar, în cazul în care serviciile de transport alternativ sunt achitate exclusiv online prin intermediul platformei digitale, este obligatorie emiterea unei facturi către pasager. Persoanele fizice și juridice care derulează operațiuni ce intră sub incidența OUG 49/2019 beneficiază de o perioadă de tranziție până la 1 noiembrie 2019. Evident, pe lângă aceste condiții din OUG 49/2019, cei care „fac Uber” trebuie să îndeplinească și condițiile generale de legsilație rutieră, precum și condițiile impuse de fiecare platformă de ridesharing șoferilor parteneri.

... ȘI PENTRU INTERMEDIARI Activitatea de transport alternativ este definită ca deplasarea persoanelor, cu ajutorul unui autoturism, în baza unui contract de transport alternativ încheiat între pasager şi operatorul de transport alternativ deținător al autoturismului, care este intermediat de un operator al platformei digitale printr-o platformă digitală, cum sunt Uber, Bolt, Clever, Yango. OUG 49/2019 prevede o serie de obligații atât pentru operatorii de transport alternativ, cât și pentru operatorii platformelor digitale. Obligațiile pe care operatorii platformei digitale trebuie să le îndeplinească includ: obținerea unui aviz tehnic emis de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) pentru platforma digitală. MCSI are obligația ca în termen de 35 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 49/2019 să emită, prin ordin, norme și proceduri pentru obținerea avizului tehnic; plata la bugetul de stat a unei taxe anuale în cuantum de 50.000 lei; înființarea unei sucursale în România, în cazul în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă. OUG 49/2019 se referă în mod specific la sucursală ca o formă a prezenței în România a operatorilor platformei digitale, limitând opțiunile acestora cu privire la alegerea oricărei alte forme de organizare potrivit legislației societare. Intermedierea transportului alternativ de către o persoană fizică sau juridică, printr-o platformă digitală neavizată tehnic de către MCSI, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei şi cu interzicerea desfășurării oricărui fel de activitate economică pe teritoriul României, prin intermediul unor programe software de sine stătătoare, pentru o perioadă de doi ani de la data aplicării sancțiunii.