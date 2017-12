Cum puteți afla cu o zi înainte termenele din dosarele din instanță

Persoanele implicate în procesele aflate pe rolul instanțelor din toată țara au la dispoziție un serviciu gratuit pentru a-și monitoriza dosarele. Portalul juridic Termene.ro propune o modalitate pentru ca toți avocații, juriștii, justițiabilii sau jurnaliștii să fie informați din timp despre termenul de judecată care urmează să aibă loc a doua zi în procesul de care sunt interesați ori despre decizia instanței în dosarele în care sunt implicați. Ei vor putea primi aceste informații prin SMS sau prin e-mail, dacă se înscriu pe site-ul Termene.ro. Astfel, fiecare avocat are posibilitatea de a-și urmări cauzele pe care le are în lucru, la instanță, fără a se deplasa la sediul instituției pentru a afla când are termene sau dacă judecătorul a emis sentința. Termene.ro îl va anunța cu o zi înainte că trebuie să se prezinte la proces ori, în cel mai scurt timp de la pronunțare, că decizia pe care o aștepta a fost motivată.

STATISTICI Potrivit luju.ro, acest portal juridic a făcut o statistică din care reiese că, în România, sunt înregistrate anual, în medie, două milioane de dosare, iar zilnic se dau 30.000 de termene. Dintre acestea, 25% sunt pierdute din cauză că avocații sau una dintre părți nu se prezintă la proces, deoarece au uitat ori nu au fost informați despre data înfățișării. De asemenea, portalul juridic pune la dispoziție numeroase statistici de interes maxim, precum numărul de dosare pe perioade, cele mai aglomerate instanțe, cele mai performante instanțe, cea mai lungă ori scurtă perioadă de soluționare a dosarelor, dar și o bază largă de jurisprudență, care include peste 150.000 de spețe. Tot pe Termene.ro se găsesc informații despre aproximativ 2,4 milioane de firme din România. Cei interesați pot afla dacă o societate comercială are datorii la stat, dacă este implicată în procese și stadiul acestora, care este bilanțul activității și informații din buletinul procedurilor de insolvență.