Cum putem reduce consumul energetic în casa noastră

Specialiștii în energie cred că resursele energetice ale planetei sunt aproape epuizate, iar foarte multe state au început deja să ia măsuri pentru reducerea consumului de energie și folosirea resurselor alternative, în special cele inepuizabile. Chiar și în legile din România sunt stipulate aceste aspecte, iar articolul 12 din Legea 159/2013 prevede ca, începând cu anul 2021, clădirile noi să respecte anumite standarde, printre care consumul de energie din surse convenționale să fie aproape egal cu zero. Pentru instituțiile de stat, regula pentru clădirile noi se aplică începând cu 2019. Inginerul Iosif Butuc, specialist în expertiză termică și tehnică în construcții și în termoviziune a clădirii, afirmă că românii au început de ceva timp să se adapteze la trendul mondial, și anume acela de a crește performanța energetică a unei clădiri și de a folosi surse alternative de energie. Referitor la mijloacele pe care românii ar trebui să le folosească pentru a reduce consumul de energie, specialistul consideră că ele trebuie adaptate în funcție de cele două tipuri de realizare a energiei termice. “Pentru cazurile în care folosim combustibil în stare solidă, lichidă, gazoasă, lemne, gaz natural etc., cele mai profitabile soluții sunt panourile solare cu tuburi vidate și centralele pe gaz în condensație, în realizare directă cu un sistem de încălzire prin pardoseală. Pentru cazurile în care consumăm energie termică de la centrale eletrice, se recomandă panourile fotovoltaice, pompele de căldură cu inverter. Mai putem folosi aparatele de aer condiționat de tip inverter sau simple, panouri radiante, centrale electrice, calorifere electrice, aeroterme sau aparate de ventilație cu recuperare de căldură, sisteme terra air home, care aduc căldură naturală în mod gratuit, cu ajutorul căldurii din pământ, pe perioada iernii, sau răcirea clădirii cu ajutorul pământului, pe SOLUȚIILE CELE MAI BUNE PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI Experții pot face o inspecție tehnică și termică a clădirii și pot elabora o analiză detaliată referitoare la pierderile de căldură, problemele găsite, cât și o gamă de soluții pentru rezolvarea lor. Aceste inspecții se realizează de către firme de instalații și de audit în energie termică și expertiză termică în construcții. Pentru măsurarea pierderilor de căldură, se folosesc aparate speciale care generează o hartă termică a clădirii și se pot depista cu ușurință locurile unde se pierde cel mai mult căldura. În imaginile atașate articolului puteți vedea un astfel de exemplu, în care a fost folosită camera de termoviziune, în timpul iernii, la o temperatură de -10 grade Celsius. Putem vedea cu ușurință unde este izolată clădirea (culorile sunt mai închise) și unde nu este izolată (culori mai deschise). ”Am întâlnit foarte multe cazuri în care oamenii nu au apelat la serviciile unui specialist și au investit, spre exemplu, în panouri solare fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, însă ca sursă de caldură foloseau centrala termică, unde consumul era mai mare decât ceea ce se producea. Un expert ar fi recomandat folosirea echipamentelor în funcție de cum au fost acestea concepute. (...) Dacă producem energie electrică, trebuie s-o consumăm tot pentru utilitățile electrice, iar dacă producem energie termică, trebuie s-o folosim pentru energie termică și nu invers”, a declarat Butuc.

ÎN CÂT TIMP SE AMORTIZEAZĂ INVESTIȚIILE Specialistul consideră că sursele de energie “verde” cu consumul cel mai mic sunt, într-adevăr, mai scumpe decât cele convenționale, însă costurile lor se amortizează surprinzător de repede dacă respectăm indicațiile din raportul tehnic. “Trebuie să ținem cont de faptul că aceste surse “verzi” pot acoperi costurile pentru mai multe utilități, cum ar fi apa caldă, încălzire și chiar pentru producerea de energie electrică. Un specialist poate spune, în funcție de suprafața locuită și de alte criterii, care sunt sursele cele mai convenabile, iar cu cât aportul de energie acoperă cât mai mult din necesarul termic, cu atât perioada de recuperare a investiției este mai mică. Orice profesionist, care va întocmi un raport referitor la soluțiile de încălzire sau reabilitare termică, este obligat să ofere și o fișă tehnică cu valoarea estimativă a investiției și perioada de amortizare a investiției”, a spus specialistul.