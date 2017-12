Cum restaurăm Cazinoul?

05:14:11 / 06 Martie 2014

Alta hotie

Studii de oportunitate, proiecte de fezabilitate, etc. Dragul nostru primar ar fi trebuit sa ne spuna si cat costa acest studiu, pt ca aceste studii, costa foarte mult, iar o companie cu 2 angajati poate incasa cateva milioane de euro pt un astfel de studiu, in termeni perfect legali. Adica X-ulescu o sa incaseze o suma mare de bani, doar pt a-i spune lu' Mazare daca e ok sa procedeze intr-un fel sau altul. Realizezi cititorule cat de simplu e sa furi legal ?