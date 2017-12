Cum reușesc bătrânii să supraviețuiască sărăciei

07:18:34 / 22 Septembrie 2014

Nemultumiri

Sa ne spuna acest domn ce pensie are si cu cat este platit ca presedinte a casei de imprumut .De ce nu face aceasta munca care este obsteasca gratis.Sunt multi pensionari care vor sa faca aceasta munca gratis dar nu sunt alesi.Vrem sa stim si noi cum se fac aceste alegeri.De ce in functiile acestea nu acced si pensionari cu pensii mici.Ca sa se lupte cineva pentru noi vom lupta sa infiitam asociatiaa de pensionari cu pensi mici.Vrem sa se faca public cat incaseaza presdintele comisia de cenzori etc de la casa de imprumut si de la asociatiile de pensionari ca sa vedem cat de mult lupta ei pentru noi.