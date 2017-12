Cum rezolvă România criza migranților de la Marea Neagră?

Faptul că România este noua poartă de intrare în Europa a migranților din Orientul Mijlociu și nordul Africii este o certitudine. Această rută e testată de prin 2013, însă abia anul acesta a fost exploatată din plin de migranți. O recunoaște chiar inspectorul general al Poliţiei de Frontieră Române, chestorul general Ioan Buda. Acesta a declarat marţi, cu prilejul întâlnirii anuale a şefilor Poliţiilor de Frontieră/Gărzilor de Coastă din statele riverane Mării Negre, că toate cazurile de intervenţie în privinţa ambarcaţiunilor cu migranţi care ajung în apropierea ţărmului românesc se transformă într-o operaţiune de salvare. „Discutăm de o rută relativ tânără deoarece aceasta a început în 2013. A fost îngheţată pentru o perioadă de doi ani, dar în 2017 am avut cele şase cazuri importante de migranţi. Aici discutăm de faptul că migranţii sau ambarcaţiunile care ajung în România, ajung în larg fie de pe coasta europeană, fie coasta asiatică a Turciei. Acestea sunt observate atunci când ajung în raza de acţiune a SCOMARULUI”, a afirmat Ioan Buda. Întrebat de acordul de readmisie cu partea turcă, şeful Poliţiei de Frontieră a răspuns că a intrat în vifoare în 1 octombrie 2017. „Ultimul grup pe care l-am avut la Marea Neagră este primul pentru care s-au întocmit aceste documente de readmisie cu partea turcă. Finalitatea trebuie să o aşteptăm în 72 de zile”, a spus Buda. Acesta a precizat că autorităţile române au trimis documentele către Turcia, urmând ca acestea fie analizate, să fie identificate persoanele respective, iar apoi să fie primit un răspuns. Şeful Poliţiei de Frontieră a amintit şi de acordul de readmisie cu Bulgaria, menţionând că, de la intrarea în vigoare a acestuia, toţi migranţi depistaţi la frontieră au fost returnaţi şi acceptaţi de ţara vecină.

CÂȚI MIGRANȚI AU PĂTRUNS ÎN ROMÂNIA

Amintim că în aceste zile, are loc, la Mamaia, cea de-a XVIII-a Întâlnire Anuală a Şefilor Poliţiilor de Frontieră/Gărzilor de Coastă din ţările riverane Mării Negre, în cadrul Forumului de Cooperare la Marea Neagră. Cu această ocazie, Poliţia de Frontieră Română a preluat, pentru un an, preşedinţia Forumului de Cooperare, aflându-se la al patrulea mandat. La această adunare participă şefii Poliţiilor de Frontieră/Gărzilor de Coastă ale statelor riverane Mării Negre - România, Bulgaria, Turcia, Ucraina şi Federaţia Rusă. Potrivit datelor oficiale, în decurs de numai câteva luni, pe teritoriul țării noastre au pătruns, atât pe mare, cât și pe uscat, câteva mii de migranți, care fug, chipurile, de teama unui conflict armat. Conducerea Poliției de Frontieră spune că, până în luna septembrie a acestui an, poliţiştii de frontieră au depistat aproximativ 3.000 de cetăţeni străini, organizaţi în peste 400 de grupuri de migranţi, care au încercat să treacă ilegal frontiera. În ceea ce privește județul Constanța, oficialii Gărzii de Coastă spun că în acest an s-au au fost descoperite pe mare șase ambarcațiuni cu migranți, care au transportat 542 de persoane, din care 10 erau călăuze. Pe uscat, polițiștii Gărzii de Coastă au descoperit 71 de migranți. Comparativ cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, unde numai în 2017 au intrat 156.000 de refugiați, România stă bine la acest capitol.