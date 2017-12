Cum să ai o pensie cît trei sferturi din salariu

Cine vrea o pensie mare care să-i asigure un trai decent fără compromisuri financiare are varianta „economisirii” la sistemul de pensii private facultative (Pilonul III). Pentru o pensie care să reprezinte 70% din ultima leafă, un angajat ar trebui să contribuie cu 9,5% din salariul brut la un fond de pensii facultative. Sfatul şi calculul vin din partea directorului general al ING Fond de Pensii, Emilia Bunea. \"Rata de înlocuire pe Pilonul III va fi de 20%, la care se adaugă 13% din partea Pilonului II şi 37% de la bugetul asigurărilor sociale de stat\", a explicat Bunea. Proiecţia ING Fond de Pensii a luat în calcul un angajat în vîrstă de 30 de ani, care va contribui timp de 35 de ani la fondurile de pensii private (Pilonul II şi III), iar salariul îi va creşte anual în medie cu 5%. De asemenea, randamentul mediu anual net al fondurilor de pensii va fi de 5%, iar contribuţia la Pilonul II va creşte la 2,5%, în 2010, şi va ajunge la 6%, în 2017, cu un an mai tîrziu decît era prevăzut prin lege. Bunea a subliniat că doar 3% din populaţia eligibilă a României are o pensie facultativă. Potrivit datelor Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), numărul celor înscrişi la un fond de pensii de pe Pilonul III a depăşit 150.000. \"Criza financiară poate avea şi un aspect pozitiv, respectiv creşterea responsabilităţii oamenilor faţă de viitorul lor, dezvoltînd comportamentul de economisire. Însă, în 2009, este posibil ca o parte importantă din consumatori să amîne procesul de cumpărare\", a mai precizat şeful ING Fond de Pensii.