Cum să alegeţi un nume de domeniu perfect?

Alegerea unui nume de domeniu entru websitul dvs. este o etapa foarte importanta, similara alegerii numelui unei companii. Un nume de domeniu va reprezenta identitatea companiei dvs. online, motiv pentru care este important să vă asiguraţi că este potrivit pentru tipul de afacere pe care il desfăşurati şi in plus, că este uşor de retinut.

În acest articol veţi gasi cateva sfaturi utile pentru a găsi un nume de domeniu perfect:

1. Identificati un nume de domeniu unic

Nu alegeți niciodată un nume de domeniu care este scris greșit (intenţionat) sau versiunea plurală a unui domeniu deja existent sau care este deja deținut de o altă persoană. Evident, nu ați dori ca website-ul dvs. să fie confundat cu un web site existent. Pentru a evita ghidarea utilizatorilor către un site web greșit, asigurati-va ca numele dvs. de domeniu va fi unic.

2. Alegeţi extensii de domeniu populare

Dacă doriți să creați un website care să aibă succes pe termen lung, este recomandat să selectați o extensie de domeniu populară pe segmentul de public pe care îl vizaţi. Domeniile .com sau .net pot fi considerateca fiind cele mai cunoscute publicului larg și pot duce la niveluri mai ridicate de trafic web și recunoaștere a mărcii insa daca targetul dvs. este local puteti opta pentru o extensie specifica unei zone geografice (ex. .eu) sau unei tari (ex. .ro).

3. Alegeţi un nume de domeniu care să fie uşor de tastat şi pronunţat

Brandul dvs. va fi afectat negativ dacă numele de domeniu al website-ului companiei dvs. solicită utilizatorilor să petreacă mult timp și multa atenție doar pentru a-l tasta corect. Nu este recomandat să alegeti un nume de domeniu să fie prea lung sau dificil de pronunţat.

4. Un nume de domeniu perfect trebuie să fie scurt

În raport cu sfatul precedent, trebuie să mențineți numele de domeniu al website-ului dvs. cât mai scurt, pentru a fi uşor de reţinut şi de scris. În plus, un nume de domeniu scurt se va încadra bine și pe cărțile dvs. de vizită.

5. Alegeţi un nume de domeniu uşor de ţinut minte

Rețineți faptul că transmiterea verbală joacă un rol foarte important în marketing și branding. Probabil știți deja că dacă numele de domeniu este ușor de reținut va fi de asemenea mai ușor pentru utilizatori să-l împărtășească cu prietenii lor. Nu vă doriţi un site web foarte interesant dar al carui nume este dificil de reamintit si transmis mai departe de cei care l-au vizitat.

6. Un nume de domeniu perfect se poate folosi de cuvinte cheie

Dacă nu aveți absolut nicio idee de unde să începeți atunci când căutaţi un nume de domeniu perfect este recomandat să vă gândiți la cel puțin 5 cuvinte cheie care vor descrie cel mai bine web site-ul dvs. sau scopul afacerii dvs. După ce aţi întocmit o listă de cuvinte cheie, puteţi începe să le asociaţi cu alte cuvinte, până când veţi găsi cea mai bună potrivire.

7. Un nume de domeniu perfect NU conţine numere şi cratime

Numerele și cratimele vor face ca numele dvs. de domeniu să fie mai dificil de tastat și transmis verbal așa că este mai bine să nu le utilizați. În plus, nu este recomandat să includeți numere scrise cu litere și cifre romane în domeniul dvs. O astfel de abordare ar duce la erori de scriere si va crea confuzie.

8. Când alegeţi un nume de domeniu perfect nu urmaţi doar tendinţele actuale

În prezent există multe website-uri care au cratime multiple sau adjective neinteresante. Deși acestea pot părea cele mai noi tendințe în ceea ce privește numele de domeniu nu reprezinta intotdeauna cele mai bune alegeri; doar pentru că alții le utilizează nu înseamnă că este o strategie excelentă. Din nou, rețineți primul sfat: „Creați un nume de domeniu unic.”

9. Nu încălcaţi drepturile de autor

Uneori, utilizatorii incalca neintenționat drepturilor de autor / marcile inregistrate atunci când aleg un nume de domeniu. Pentru a fi în siguranță documentati-va înaintea inregistrarii şi verificati disponibilitatea numelui de domeniu .ro sau alta extensie pe care il doriti. Chiar probleme drepturilor de autor si a marcilor este complicata cu un pic de atentie puteti evita complicatii ulterioare.

10. Alegeți un nume de domeniu care va oferi instantaneu vizitatorilor dvs. o idee despre website

Este recomandat să alegeți un nume de domeniu care să le permită potențialilor dvs. vizitatori să ghicească usor despre ce este vorba pe website-ul dvs. chiar înainte de accesarea lui. Website-ul dvs. va fi mult mai uşor de reţinut.

11. Utilizaţi instrumente de căutare domeniu online

Există numeroase astfel de instrumente online pentru căutarea unui nume de domeniu (instant domain search tool) care vă permit să căutați mai multe TLD-uri simultan pentru a găsi un nume de domeniu ideal și care stabilesc dacă numele de domeniu este disponibil sau nu. Acestea generează automat nume de domeniu disponibile și sugerează nume domenii conexe. Trebuie să reţineţi că puteţi utiliza oricare dintre aceste instrumente de căutare a numelui de domeniu, până îl găsiţi pe cel perfect, însă puteţi alege orice registrar atunci când doriţi să inregistrati domeniul.

Sfaturile enumerate în acest articol sunt utile nu numai pentru alegerea unui nume de domeniu perfect pentru website-ul companiei dvs., blog sau website personal. Deși unele dintre acestea pot părea prea simple, cu siguranță sunt eficiente și chiar pot fi considerate indispensabile. În afară de respectarea acestor sfaturi, va trebui să vă exprimați creativitatea și să aveți răbdare pentru a vă putea gândi la numele de domeniu perfect pentru website-ul dvs.