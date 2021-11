Cum să câștigi garantat la loto? Românul care a găsit răspunsul la întrebare

Jocurile de tip loterie i-au fascinat pe oameni de-a lungul timpului, căci se oferă la un cost nesemnificativ o șansă de a câștiga rapid o sumă impresionantă de bani. În România, jocurile de loterie au fost până și pe vremea comunismului una dintre puținele variante de distracție simplu de accesat de către oricine. "Cum să câștigi la loto?" este o întrebare pe care și-o pun mulți români, dovadă fiind și popularitatea unor astfel de căutări pe Google, precum și numeroasele articole de profil din media, bloguri, discuții pe forumuri și alte grupuri sociale. Interesant este că un român a reușit aparent să găsească formula ideală de răspuns la această întrebare, iar rezultatele sale sunt dovadă în acest sens.

Matematicianul și economistul Ștefan Mandel este românul care a câștigat de 14 ori la loteriile din România, Australia, SUA și Marea Britanie. Născut în România, Ștefan Mandel a studiat intens modul în care loteriile pot fi învinse utilizând probabilitățile statistice. Așadar, o chestiune pur matematică, la o problemă care în mod normal ține de noroc, de aleatoriu.

Despre Ștefan Mandel s-a scris în mass-media internațională, metoda sa de abordare la loterie alarmând autoritățile din Australia, unde s-a interzis practicarea acestor tehnici matematice de câștig la loto. Românul a conceput o formulă care i-a permis să câștige zeci de milioane de euro la loterii.

Ce șanse ai să câștigi la loterie

Există milioane de combinații posibile la orice joc de loterie, șansele putând să fie calculate în mod matematic. Evident, vorbim de șanse extrem de mici, de aici și nevoia normală de noroc. Însă Ștefan Mandel a mers mai departe și a căutat o variantă prin care să meargă la sigur pentru câștig, scoțând din ecuație partea de noroc. În anii `60, într-o perioadă în care nu existau computere încă, Ștefan Mandel completa mii și mii de hârtii în încercarea de a găsi abordarea corectă la loterie.

În anul 1964 a dat prima sa lovitură la loto, alegând corect cele 6 numere și câștigând la acea vreme marele premiu în valoare de 72.783 de lei. Pe sistemul 6/49, Mandel a realizat un algoritm despre care considera că îi permitea să câștige cu doar 569 de combinații, în condițiile în care șansa simplă era una la 13.983.816. Sistemul românului viza selecția a 15 numere, cu garanția de a câștiga cel puțin al doilea premiu ca valoare plus alte câteva sute de premii mai mici. S-a asociat cu alți 4 prieteni, fiecare cumpărând 228 de bilete. Au câștigat marele premiu, echivalent a 2 milioane de dolari în acele zile sau peste 16 milioane de dolari la valoarea din zilele noastre. O parte din bani se pare că i-a folosit pentru a mitui funcționarii publici din România, reușind să fugă din țară în perioada comunistă.

Stabilit în Australia, Ștefan Mandel a observat că la anumite loterii jackpot-ul este chiar și de trei ori mai mare decât suma necesară pentru a cumpăra fiecare combinație posibilă. Spre exemplu, la o loterie de tip 6 din 40, există 3.838.380 de combinații de numere posibile. Dacă premiul cel mare este de 10 milioane USD, iar un bilet cu o combinație costă 1 USD, atunci câștigul este sigur, chiar și după plata taxelor. De la teorie la practică este însă complicat, căci ai nevoie de banii de "investiție" și de colaboratori care să înregistreze biletele în sistem. Exact așa a procedat Ștefan Mandel, cu 1745 de oameni convinși să se implice cu bani și nu numai. La Sydney, românul a câștigat de 12 ori marele premiu la loterie (un record mondial absolut) plus alte 400 de premii mai mici.

Jocurile de loterie, populare și astăzi

Deși există multe tipuri de jocuri de noroc la care există acces ușor (inclusiv jocuri de cazino, poker, pariuri sportive), iată că sistemele de loterie, prin simplitatea lor și accentul pe noroc, dar și prin accesibilitate și șansă la premii fabuloase, reușesc să rămână în atenția publicului. În România, 6/49 rămâne cel mai popular joc de loterie. Mai nou, la multe loterii se pot completa bilete chiar online.

De la vis, la realitate. Cu muncă intensă!

Într-un interviu acordat ziarului Bursa în anul 1994, Ștefan Mandel explica: "Dintotdeauna am fost acuzat de cei apropiaţi că sunt visător. Timp de 30 de ani am făcut studii în matematică pentru a descoperi modele noi din şirul lui Leonardo Fibonacci şi pentru a formula conceptul de “condensare combinatorică”. În momentul când am ajuns la rezultate, am demonstrat tuturor că acestea sunt concrete şi nu visuri: am anunţat că voi lua premiul cel mare la loteria de la Sydney, în 1987. Toată lumea – şi ziarele şi cunoscuţii – mi-au zis: ‘Nu se poate, n-ai să reuşeşti!’. Mi s-a mai spus: ‘Domnule Mandel, dacă aşa ceva ar fi posibil, altcineva ar fi făcut-o, deja!’. M-am înfuriat; în acel an am spart loteria de la Sydney şi apoi am mai câştigat, consecutiv, de 12 ori marele premiu, şi 400 de mii de premii mai mici. Acum, vocile care, lung timp, au susţinut că sunt un visător, au amuţit".

Autoritățile din Australia au reacționat în cele din urmă, schimbând legislația în domeniu. Românul a fost investigat chiar pentru fraudă, dar nu i s-a putut dovedi vinovăția. Cu 2560 de cotizanți la fondul său de loterie, Mandel a renunțat la jocul în Australia și și-a îndreptat atenția spre Statele Unite ale Americii. A observat că la loteria din Virginia se puteau achiziționa bilete nelimitate ce puteau fi completate chiar acasă. Loteria era de tip 6 din 44, deci cu 7.059.052 de combinații posibile.

Folosind 30 de computere și 12 imprimante, cu 16 angajați, a tipărit milioane de bilete, timp de 3 luni. Biletele aveau peste 20 de tone masă totală, iar costul de expediere din Australia în SUA a fost de 60.000 de dolari. Când jackpot-ul loteriei din Virginia a ajuns la 27 de milioane de dolari, românul a decis să acționeze. Cu o rețea cu zeci de oameni care au mers la benzinării și magazine alimentare pentru a valida biletele, s-au cumpărat peste 5 milioane de variante înregistrate.

Deși nu au avut astfel toate combinațiile posibile, oamenii coordonați de Mandel au câștigat marele premiu plus alte sute de premii mai mici. FBI și CIA au anchetat sistemul, dar Ștefan Mandel a avut câștig de cauză după patru ani de procese. Acum, și în SUA a fost interzisă o astfel de practică de joc la loterie.