Cum să eliminaţi REPEDE grăsimea de pe abdomen

Combinația de ghimbir și lămâie este populară în întreaga lume pentru că elimină toxinele din corp și accelerează procesul de slăbire, arată antena3.ro. Există mai multe formule și diete care propun utilizarea acestui mix, iar cei care consumă apă sau ceai adăugând aceste ingrediente pot confirma eficiența amestecului.Este o variantă eficientă de a scăpa de nesuferita grăsime de pe abdomen.

Ghimbirul este o rădăcină cunoscută pentru proprietățile curative, fiind un bun antiinflamator. Acesta îmbunătățește funcțiile digestive și are un efect termogenic, accelerând metabolismul. Lămâia este un alt „medicament” natural care influențează pierderea în greutate. Cu un conținut ridicat de vitamina C, acest fruct este antioxidant și luptă împotriva retenției de apă.

Ceai de lămâie și ghimbir

Puneți la fiert o cană de apă. O dată ce apa a atins punctul de fierbere, adăugați o felie de ghimbir și acoperiți recipientul. După cinci minute, adăugați sucul de la o lămâie. Se recomandă să consumați acest ceai înainte de micul dejun.

Limonadă cu ghimbir

Pregătiți limonada în mod obișnuit, dar nu folosiți zahăr rafinat pentru a o îndulci. Adaugați o linguriță de ghimbir răzuit și, dacă doriți, câteva frunze de varză tocate. Varza are, de asemenea, proprietăți detoxifiante. Puteți bea amestecul înainte de prima masă a zilei.

Dressing pentru salată pe bază de lămâie și ghimbir

Utilizați un blender pentru a pregăti acest dressing. Mixați o rădăcină de ghimbir și sucul de la o lămâie. Asezonați salata preferată cu „sosul” obținut.

Alternativă la dieta „MasterCleanse”

Dieta MasterCleanse a devenit populară în întreaga lumea după ce Beyonce a slăbit drastic în numai 10 zile. Deși nu este recomandabil, curajoșii pot încerca acest detox, folosind miere în locul siropului de arțar și ghimbir, pentru a înlocui piperul cayenne. Trebuie să consumați cel puțin 8 pahare de limonadă pentru a vă asigura necesarul caloric.

Alte beneficii ale mixului lămâie-ghimbir

• Curăță sângele;

• Întărește sistemul imunitar;

• Stimulează digestia;

• Îmbunătățește aspectul tenului.