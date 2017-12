Cum să evitați țepele atunci când vă căutați de lucru în străinătate

Atrași de mirajul unor câștiguri mult mai mari decât în țară, tot mai mulți români aleg să meargă la lucru în străinătate. Firmele de recrutare și de intermediere a angajărilor peste hotare promit salarii foarte mari și plecări rapide în diverse colțuri ale lumii, iar asta îi atrage pe mulți. Un job în străinătate vă poate aduce numeroase satisfacţii dacă ați semnat un contract ferm în condiţii legale. În funcție de țară și de calificare, salariul poate depăși 1.000 de euro și poate ajunge chiar și la 3.000 de euro. Spre exemplu, în Olanda, salariul minim este de 1.500 euro brut, din care mai rămâi cu aproximativ 1.000 de euro după plata taxelor la stat. Iar ca să poți supraviețui, te costă cam tot atât - mai precis 1.000 de euro, spun reprezentanții Ambasadei Olandei. În Țara Lalelelor, alimentele sunt ceva mai scumpe decât la noi: o pâine costă în jur de 2 euro, iar o bere - aproximativ 2,20 euro. Dacă vreți să munciți în Olanda, specialiștii spun că joburi sunt destule, atât pentru românii cu studii superioare - în IT și inginerie, cât și pentru cei cu studii medii sau necalificați - în agricultură, în industria de procesare a cărnii - măcelării, mecanică industrială sau sudură. Și beneficiile pot fi pe măsură. Unele companii oferă cazare, cursuri de limbă sau școlarizare pentru copii. Toate aceste lucruri i-au convins pe aproximativ 20.000 de români să aleagă Olanda, potrivit datelor oferite de Agenția fiscală și puse la dispoziție de Ambasada Olandei. Anul trecut, când au fost eliminate toate restricțiile pe piața muncii, numărul românilor plecați la muncă în această țară s-a dublat față de anul anterior, potrivit consilierului în afaceri sociale din cadrul Ambasadei Olandei la București, Rodica Cărăușu. Alexandra a terminat liceul și a ales să urmeze un curs de recepționeră de hotel. Dacă în timpul verii a avut de lucru, acum recunoaște că îi este greu să găsească un post disponibil. Așa că s-a hotărât să meargă la muncă în străinătate, însă îi este frică la gândul că s-ar putea trezi singură într-o țară străină. ”În momentul de față sunt șomeră și mă interesează să îmi găsesc un job ca recepționeră în străinătate, deoarece mi se pare fascinant, însă nu am mai fost plecată până acum și sunt conștientă că există multe riscuri la care m-aș putea expune”, a spus constănțeanca. În sprijinul ei, dar și al altor persoane care doresc să își caute un loc de muncă în străinătate, Ambasada Olandei a organizat ieri, la Universitatea ”Andrei Șaguna” din Constanța, o întâlnire cu tema „Zilele Informării - Munca în Olanda“. Evenimentul s-a desfășurat sub îndemnul „Informează-te complet, angajează-te corect!“ și face parte din proiectul privind mobilitatea forței de muncă, demarat de Guvernul olandez în anul 2014.

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE Căutarea de muncă în Olanda, dar și în orice altă țară străină poate aduce nenumărate necazuri dacă nu vă informați suficient de bine înainte să plecați. Nu puține sunt cazurile în care mai multe persoane au plecat în alte țări, iar odată ajunse acolo, surpriză! Nici urmă de angajatori sau locuri de muncă. Mai există un scenariu: firma de recrutare vă ia banii și apoi dispare. Să nu uităm de cazurile în care oamenii au crezut în vorbe goale, iar pe meleaguri străine au rămas fără acte şi bani, ba chiar au devenit victime ale traficului de persoane. ”Persoanele care doresc că muncească în străinătate trebuie să știe că atunci când semnează un contract trebuie să îl înțeleagă, iar contractul trebuie să fie în limba română. Există multe riscuri - pot întâlni un angajator neserios, care ar putea să ofere un salariu mai mic decât cel legal, dar care pare totuși tentant în comparație cu cel primit în România. Ar mai putea fi vorba de condiții de muncă lipsite de standardele minime, ore suplimentare neplătite, iar în cel mai grav caz, exploatare prin muncă”, a precizat Rodica Cărăușu.

De cealaltă parte găsim firmele serioase, acreditate de Ministerul Muncii. ”Este bine ca persoanele care vor să lucreze în străinătate să se informeze despre angajator și să nu plece prin recomandări de la cunoscuți sau prin firme de plasare, fără să verifice firma respectivă la Inspectoratul Teritorial de Muncă”, a mai subliniat consilierul în afaceri sociale din cadrul Ambasadei Olandei. O alternativă sigură este să apelați la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța, unde sunt puse la dispoziție locurile de muncă prin reţeaua de joburi online EURES. Aici primiți consiliere, sunteți ajutați să vă întocmiți dosarul, iar totul este gratuit. Dar, cel mai important, aveți siguranța că locul de muncă vă așteaptă. ”Deschiderea granițelor a însemnat libertatea românilor de a alege unde să trăiască și să muncească, în funcție de oferta fiecărei țări. În ultimul timp, cei mai mulți constănțeni au mers să muncească în Danemarca, Anglia, Franța, Germania și Spania. Sper ca acest eveniment să fie de bun augur pentru cei care caută un loc de muncă”, a declarat directorul AJOFM Constanța, Emilia Murineanu.