Cum să faci mișto de IT-știi români plecați în străinătate?

În timp ce România se numără printre țările cu cele mai mici salarii din Europa, iar guvernul se pregătește să taxeze suplimentar companiile IT, directorul de resurse umane de la DB Global Technology, Iulia Cîrmaciu, a scos din pălărie un studiu realizat alături de Catalyst Solutions, care este de-a dreptul hilar. Ce spune acesta? Că peste trei sferturi, mai exact 77%, dintre specialiștii IT români stabiliți în străinătate iau în calcul revenirea în țară. Un rezultat aproape imposibil, în condițiile în care salariile de peste hotare sunt și de zece ori mai mari decât cele pe care și le permit companiile din România. Mai mult, studiul susține că atât specialiștii români care ar fi dispuși să se întoarcă în țară, cât și cei care au revenit deja au enumerat salariul, beneficiile extrasalariale și oportunitățile de dezvoltare profesională printre cele mai importante criterii pe care își bazează decizia. De asemenea, 80% dintre cei care lucrează în străinătate consideră cruciale contextul politic, sistemul de sănătate și cel de educație. Argumentele stârnesc râsul, în condițiile în care sistemul de sănătate și cel de educație sunt la pământ, contextul politic este tulbure, beneficiile extrasalariale și oportunitățile de dezvoltare profesională sunt mult sub cele din țările occidentale sau asiatice.

Bătaia de joc din cadrul studiului este demonstrată și de felul în care IT-știi români de peste hotare sunt informați cu privire la evoluția sectorului IT din România: 43% dintre ei foarte puțin sau deloc. Dintre cei care nu iau în considerare revenirea în țară, 40% sunt de părere că ar fi dificil să economisească bani. În final, Iulia Cârmaciu ne spune că aceștia trebuie informați despre marea șansă pe care o au dacă revin în România: "Sectorul IT din România are un potențial enorm și oferă numeroase oportunități pentru specialiștii în căutarea dezvoltării profesionale, prin acces la proiecte variate și echipe experimentate aflate în continuă extindere. Rezultatele acestui studiu indică atât disponibilitatea profesioniștilor români din străinătate de a reveni în țară, cât și necesitatea de a le oferi informații complete și de actualitate despre beneficiile pe care le poate avea o carieră în România". Nimic însă despre posibilitatea de a câștiga niște bani frumoși.

Deși studiul nu precizează în ce orizont de timp iau în calcul IT-știi români să se întoarcă în țară, Marian Popa, directorul general al companiei, consideră că acesta este situat între 2 și 5 ani. "Estimările ANIS arată că, în 2017, industria IT din România ajunge la venituri ce depășesc 4 miliarde de euro, iar prognozele indică posibile creșteri anuale de minimum 15% în următorii 3-5 ani. Atât segmentul companiilor mari, cât și cel al companiilor de tip start-up sunt în plină efervescență și oferă proiecte și oportunități extrem de interesante. Ne așteptăm ca în următorii ani România să se poziționeze ferm drept cel mai activ hub de tehnologie din regiune", a declarat Valerica Dragomir, director executiv la Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii.

IT Community Relocation Survey, așa pompos cum sună, a fost realizat, conform companiei, cu participarea a 400 de specialiști IT români stabiliți în țări precum Olanda, Elveția, Germania sau Marea Britanie.