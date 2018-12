Cum să ne îmbrăcăm în sezonul rece? Noua colecție Sense

Sense iti propune in acest sezon o colectie ampla, care acopera atat gama de tinute office, casual, cat si cea evening. Intrucat sezonul rece se apropie, designerul Sense a realizat pentru tine o selectie de jachete si pardesie inspirate din ultimele tendinte prezentate pe podiumurile internationale.

Gecile matlasate nu mai sunt destinate exclusiv unui look sport: acestea au fost preluate cu succes in colectiile tuturor brandurilor si incluse in diverse tinute, chiar si alaturi de rochii din catifea. Confortul pare sa devina un factor principal in achizitionarea unui produs, astfel incat jachetele lejere si calduroase sunt pe lista preferintelor tuturor doamnelor si domnisoarelor.

Linia de jachete Sense este realizata la comanda in Italia, deoarece in patria modei se afla cele mai noi tehnologii de finisare si ansamblare a acestor produse complexe.

Noutatile colectiei sunt jachetele cu cusaturi sudate, fara tighele vizibile. Jachetele cu fata dubla din fas si blana eco ofera avantajul unui dublu design pentru un singur produs.

Designerul Andreea Tincu iti sugereaza sa iti achizitionezi si un palton cu lana din noua colectie, astfel incat sa poti combina mai multe stiluri vestimentare intr-un singur sezon. Poti alege un model cambrat pe talie, la baza gatului, sau un model mai lejer, oversized, care arata excelent atat la rochii cat si la pantaloni. Paltoanele se poarta la rochii cu dress mat si botine inalte. Colectia de paltoane este realizata exclusiv in Romania.

O alta categorie de produse recomandate de designer o reprezinta cardiganele tricotate. Avand in compozitie fire fine de lana sau casmir, acestea au un tuseu soft, calduros si placut la purtare.

Jachetele sal sau jachetele lungi sunt foarte practice, comode si pot fi purtate atat in sezonul rece, cat si in cel de tranzitie, in combinatii creative cu piesele deja aflate in garderoba ta.

Linia de tricotaje este realizata in fabrica Smirodava, o unitate de productie cu traditie de peste 40 de ani. Nume importante din lumea modei internationale isi realizeaza colectiile proprii in aceasta fabrica datorita utilajelor de ultima generatie si calitatii premium a produselor.

