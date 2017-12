Cum să nu ajungem la spital de Crăciun!

An de an, medicii ne sfătuiesc să avem mare grijă atunci când mâncăm din produsele tradiționale de Crăciun, mai ales dacă am postit. Este esențial să știm că preparatele din carne de porc consumate în cantități mari ne pot face mult rău, spun medicii. Specialiștii nu ne interzic să mâncăm, ba dimpotrivă, însă câte puțin din fiecare. Cuvântul de ordine al medicilor nutriționiști este moderație. În fiecare an, șeful Clinicii Medicale I a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța, prof. univ. dr. Doina Catrinoiu, ne îndeamnă să fim moderați în ceea ce privește alimentația de Sărbători, atunci când tentațiile sunt mari. Tot medicul-șef spune că întotdeauna este bine să mâncăm preparatele din carne cu o salată, fie salată verde, fie preparată din roșii, ardei gras, ceapă. De asemenea, importante sunt și fructele și legumele, dar și o hidratare corespunzătoare. Nu în ultimul rând, trebuie să profităm și de vremea de afară și să ieșim la plimbare în aer liber, mișcarea jucând și ea un rol esențial în asigurarea stării de bine. Mare atenție trebuie să avem și în ceea ce privește consumul băuturilor alcoolice, subliniază medicii.