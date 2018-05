Cum să slăbești rapid pentru nuntă

Nunta este, pentru unele femei, cel mai important eveniment din viața lor și din acest motiv își doresc să arate impecabil în acea zi minunată. Știm foarte bine faptul că pregătirile pentru mult așteptatul eveniment încep chiar și cu un an sau doi înainte însă momentul critic este în ziua în care se dorește achiziționarea rochiei de mireasă.

Indiferent de cât de bine am arăta, în momentul în care probăm rochia de mireasă ne dorim să arătăm mult mai bine iar asta ne face să intrăm într-o adevărată criză existențială și să ne dorim ca din acel moment să începem să mâncăm mult mai sănătos pentru a arăta impecabil în ziua nunții. Pentru a avea parte de rezultate cât mai bune și pentru a ne putea ține de un astfel de program ar trebui să îmbinăm alimentele sănătoase cu cele care ne plac. Nu trebuie să uităm nici de sport. Acesta ne ajută să avem rezultate mult mai rapide și să devenim mult mai motivate.

Indicat ar fi să nu trecem din prima la o dietă drastică deoarece aceasta ne va demoraliza și ne va determina să o abandonăm în scurt timp.

Pentru început, indicat ar fi să renunțăm la toate preparatele de tip fast-food. Chiar dacă acestea sunt extrem de gustoase, ne fac cel mai mult rău și chiar dacă știm asta, continuăm să le consumăm în exces. După ce reușim să ne abținem total de la acest tip de mâncare, vom renunța și la dulciuri. Acestea conțin o cantitate extrem de mare de zahăr ce ne face rău și nu ne dă voie să scăpăm, sub nicio formă, de kilogramele în plus. Încearcă să înlocuiești dulciurile, produselor de patiserie sau chipsurile cu fistic fără sare, nuci, fructe sau bețișoare de morcovi pe care le poți ronțăi atunci când vizionezi un film.

După ce reușești să ajungi în acest punct al schimbării, renunță și la preparatele gătite în casa cu ulei. Poate fi consumat doar uleiul de măsline extra virgin, în salate. Încearcă să gătești cât mai mult la cuptor și astfel vei putea consuma oricând alimentele preferate, fără a pune kilograme în plus.

Cele mai sățioase și sănătoase mese sunt compuse din salate. Acestea te vor ajuta să slăbești într-un timp destul de scurt și să te simți mult mai energică. De preferat ar fi să ocolești dressing-urile pentru salate deoarece, de cele mai multe ori, acestea sunt extrem de grase și conțin foarte multe calorii de care tu nu ai nevoie.

Dacă totuși îți dorești că consumi doar salate cu sos, optează pentru cele ce nu conțin zahăr. Cele mai bune dressing-uri sunt cele gătite din iaurturi slabe, condimente și legume. Ai mare grijă la toate alimentele achiziționate din supermarket și citește foarte bine etichetele înainte de a face o achiziție. Încearcă să alegi mereu produsele ce nu conțin zahăr adăugat.

Dacă vei ține cont de toate aceste sfaturi vei reuși să slăbești rapid și să arăți impecabil în ziua nunții tale. (Sursa: YVE.ro)