Cum să strângem cureaua...

Graţie contribuţiei inestimabile a domnilor guvernanţi, cu mister Boc în frunte, prototipul victoriilor multe, cureaua a devenit simbolul neobosit al bunăstării noastre neprecupeţite. Mai mult decât atât, cureaua a urcat în societate. Câte două sau trei trepte în acelaşi minut. După un galop de sănătate, s-a instalat în fruntea tuturor devizelor de trai bun ale preşedintelui Băsescu. Să trăiţi bine! Doar cureaua, în forma ei naturală şi cu găuri multe, ne poate indica întotdeauna cu precizie înţelepciunea şi realitatea din coada lozincii de mai sus. Să trăiţi bine! Frumoasă urare, grea încercare. Cei care au crezut în coşul zilnic băscian au ajuns să-l regrete pe Văcăroiu. Pe vremea lui, coşul zilnic arăta altfel. Cel puţin din grabă, găseai o săniuţă. În economia nivelului nostru de trai, cureaua este un indicator de bază. Cu cât coşul lui Băsescu este mai gol, pentru că s-au terminat până şi bileţelele roz (fără panteră) ale doamnei Udrea, cu atât, direct proporţional, guvernanţii se sprijină în singurul indicator rămas la îndemâna lor. Cureaua, pentru că despre ea vorbim, ilustrează consecvent realitatea hămesită de foame. În ultima vreme, domnii guvernanţi ne îndeamnă să strângem cureaua. Eventual, până ne ies ochii din cap! Până ne dă borşul pe nas. Pentru actuala Putere, fiecare gaură la curea reprezintă un nou pas spre desfiinţarea reală. Dacă vrei să vezi unde am ajuns cu nivelul de trai, este suficient să compari găurile de la curea. Mă refer, cu eleganţa de rigoare, la oamenii normali şi cu mult bun simţ. Fiecare gaură la curea, precizez, făcută la intervale scurte de timp, înseamnă un pas înapoi în societate şi unul în plus spre sărăcie. Dacă vrem să comparăm anii ultimelor guvernări, nu este cazul să apelăm la cifre, grafice şi diapozitive. Este suficient să facem o analiză serioasă a găurilor de la curea. În mod normal, guvernanţii ar trebui să-şi frângă gâtul în strâmsoarea curelei, dar, din păcate, nu se întâmplă aşa. Cureaua face casă bună cu sărăcia din ţară. Fiecare gaură făcută în plus este un elogiu adus celor care au înfometat acest popor. Nu mă refer la cureaua plină de fiţe a celor ajunşi mari bogătani peste noapte, care, desigur, în faza în care se află, îşi permit să urmeze tot felul de cure de slăbire. Obezul iese din calcul. Stărui doar asupra clasei muncitoare, care, în mintea ei revoluţionară, nu pricepe cum se poate trăi bine dintr-un salariu de mizerie… Cum să strângem cureaua… Sub această semideviză, populaţia de la oraşe şi sate este sfătuită să lase un loc corespunzător găurilor proletare. Să trăiţi bine. Oare? Cred că deviza băsciană trebuie schimbată direct şi profund în contextul altui mesaj mobilizator. De pildă: “Strângeţi cureaua bine”. În alte situaţii, eram tentat să pun semnul exclamării. Astăzi, pe această partitură, nu am chef. Am ajuns un popor în curele. Asta este, ca să zic aşa, etapa finală de după sapa de lemn.