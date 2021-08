Cum sa te masori corect pentru alegerea dimensiunii potrivita la haine si lenjerie intima

Cumparaturile online au devenit din ce in ce mai populare, multe femei alegand aceasta metoda fiind mult mai practic, rapid si simplu. Economisesti bani, dar si timp pierdut prin magazinele fizice in cautarea de imbracaminte femei pe placul tau. Insa, cumparaturile online au un mic inconvenient, acela de a nu putea proba haine inainte de a o achizitiona.

Astfel, ai nevoie sa stii exact care iti sunt marimile la rochii, pantaloni, lenjerie intima si incaltaminte pentru a te ghida corect in functie de tabelul cu marimi disponibil pe magazinul online. Pe abcfashion.ro gasesti una dintre cele mai variate game de imbracaminte femei, selectie de la cele mai populare magazine online.

Masuri pentru rochii

In acest caz vei avea nevoie de masurarea bustului, a taliei si a soldurilor. Se recomanda ca masuratorile sa fie facute de o alta persoana, pentru o manevrarea mai usoara a metrului si o mai buna exactitate. La imbracaminte femei, indiferent ca este vorba de rochii sau bluze, este importanta masurarea corecta a bustului care se face in jurul trunchiului si peste punctul proeminent al bustului. Talia se masoara in functie de propria conformatie, dar in general talia este marcata usor inaintea zonei buricului. Soldurile se vor masura in punctul cel mai proeminent al bazinului. Pe abcfashion.ro gasesti modele variate de rochii, de la marimi XXL la rochii pentru orice sezon.

Masuri pentru pantaloni

Din categoria de imbracaminte femei pantalonii sunt poate printre cei mai dificil de achizitionat online pentru ca au nevoie sa se aseze perfect pe coapse si picioare, fiind mai greu de modificat, precum este o rochie sau o fusta. In acest caz se va masura coapsa, adica se va pune metrul in jurul pulpei, acolo unde este zona cea mai proeminenta. Pentru lungimea pantalonului se masoara zona inalta dintre picioare pana la tivul pantalonilor, precum si partea exterioara, de la talie pana la tivul pantalonului.

Masuri pentru sutien

Masurarea corecta a zonei bustului este esentiala pentru alegerea sutienului potrivit, indiferent de marimea sanilor. Un sutien potrivit nu trebuie sa te stranga sau sa iti lase urme pe piele, dupa purtare indelungata si trebuie sa iti confere sustinerea de care ai nevoie. Ai nevoie de doua masuratori.

Prima data masoara circumferinta toracelui imediat sub sani, astfel incat sa te simti confortabil. Valoarea este numarul pe care il vedem dupa litera. Apoi masoara partea cea mai proeminenta a sanilor. Se face diferenta dintre cele doua masuratori, iar valoarea care reiese iti va spune litera pentru cupa ta – A (10-12 cm), B (13-15 cm), C (15-17 cm), D (18-22 cm), E (23-25 cm), F (26-28 cm), G (28-30cm).

Alte lucruri importante de stiut inainte de a comanda online imbracaminte femei – masuratorile este indicat sa le faci de fiecare data, pentru a verifica tabelul cu marimi, mai ales daca sunt articole care trebuie sa urmeze linia corpului. Chiar daca iti stii marimea, aceasta poate sa difere in functie de producator. Verifica politica de retur a magazinului online. Daca nu este nimic complicat, recomandam sa alegi doua marimi apropiate, sa probezi cand ajung articolele si sa te hotarasti asupra unui articol, iar cealalat il poti returna, primind banii inapoi.