Cum sa vinzi produse digitale cu un plan de gazduire Magento?

Magento este un software web cunoscut in domeniul eCommerce pentru gama larga de instrumente pentru personalizare pe care le ofera. Cu toate acestea, vanzarile nu trebuie sa fie realizate doar pentru produse fizice. Exista deja persoane care comercializeaza produse digitale in planuri de gazduire Magento sau servicii prin intermediul aceleiasi platforme. Iata ce trebuie sa stii daca iti doresti sa procedezi la fel!

Ce programe digitale se pot vinde?

Printre cele mai comune produse digitale se afla cursurile video si cartile electronice. Acestea te ajuta sa te pozitionezi rapid intr-o anumita industrie drept expert, iar potentialul tau de castig este nelimitat. Tot ce trebuie sa faci este sa creezi informatia o singura data si apoi o vei putea vinde la nesfarsit. O alta solutie ar fi sa construiesti un site de membership, pe baza de subscriptie si sa postezi continut in mod constant. Intr-un site creat pe un server de gazduire Magento vei oferi sample-uri gratuite, care genereaza interes si sporesc rata de interes pentru ceea ce oferi. Odata ce o persoana devine client oficial, acesta primeste link-ul de descarcare atasat intr-un email. Mesajul este unul automat, astfel incat vei economisi timp si te poti focusa pe restul afacerii.

Cum se configureaza un program?

Primul pas este sa te autentifici in magazin si sa te duci in sectiunea catalog. Aici vei putea adauga un produs direct din meniul din dreapta si vei putea selecta optiunea „downloadable type”. Pe urmatoarea pagina vei gasi campuri speciale, iar atributele se pot seta printr-un template existent sau construit de la zero. Indiferent de preferinte, este necesar sa completezi numele, campul SKU si pretul. Sus de tot poti selecta optiunea store view, care reprezinta o previzualizare pentru munca depusa. Decide daca sunt taxe incluse si daca vrei sa oferi acces limitat la cantitate. In mod default, produsul este setat out of stock si nu are o sectiune de greutate fiindca nu este livrat prin curier.

Creeaza o categorie noua pe serverul de gazduire Magento si apoi adauga detalii pentru cumparatorii care ajung in zona de check-out. Vizibilitatea trebuie sa fie atat in catalog, cat si in search. Adauga un link de descarcare si unul pentru mostra. In unele cazuri, se pot folosi mai multe sample-uri pentru acelasi produs.

Cum sa ai vanzari la produsele pe care le creezi?

In primul rand, asigura-te ca ai completat descrierea si ai folosit tehnici de marketing online. Cea mai eficienta metoda pentru a-ti spori vanzarile este sa angajezi un copywriter, care sa creeze pagina de vanzare si optiuni pentru up-sell sau cross sell. De asemenea, ai nevoie de cel putin o imagine profesionala si de optimizare SEO. Atat design-ul, cat si continutul te vor ajuta sa atragi atentia vizitatorilor si sa maresti rata de conversie. Magento iti permite sa adaugi descrieri lungi sau scurte, precum si un videoclip de prezentare.

O alta optiune este sa setezi un cadou, care este precum un bonus celor care decid sa cumpere de la tine. Ai optiunea de a seta layouturi diferite si teme care sa fie atractive, precum si de a construi o sectiune cu oferte pentru alte produse. Odata ce ai terminat, apasa save si apoi close. Magento iti permite sa soliciti clientilor autentificarea inaintea de descarcare, ceea ce iti va mari baza de date.