Cum s-ar putea numi Regatul Unit în cazul independenţei Scoţiei

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (UK) îşi va păstra cel mai probabil denumirea în cazul în care Scoţia va obţine independenţa la referendumul de mâine, dar o serie de alternative au fost prezentate pentru situaţia în care regatul ar trebui să-şi schimbe numele, notează BBC. "Restul UK" este varianta folosită cel mai des, fiind observată de 293 de ori în documentul Guvernului scoţian privind independenţa, însă există riscul ca Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord să fie percepute ca nişte rămăşiţe ale Scoţiei. Abrevierea rUK este deja folosită de universităţile din Scoţia pentru a face diferenţa între studenţii scoţieni şi cei din restul regatului şi apare în mod regulat în ziare scoţiene ca The Herald sau Scotsman. Între timp, mai multe documente de analiză privind Scoţia, publicate de Guvernul de la Londra, favorizează folosirea sintagmei "UK continuu". "Future UK" (Viitorul UK) a fost o variantă vehiculată de jurnalistul John Lanchester în London Review of Books, iar "Former UK" (Fosta UK) a fost propusă de editorialistul revistei The Spectator Charles Moore. Sintagme vioaie, dar, după cum remarcă cei doi autori, abrevierea fUK este oarecum nefericită.