Cum să-ţi speli legal banii

În atenţia afaceristului român pe care nemernicii de la Fisc îl bat la cap cu controale şi/sau cereri de şpagă: dacă vrei să speli banii obţinuţi din camătă, mişmaşuri imobiliare sau proxenetism mascat în masaj cu happy-end, mergi în Argentina. Pentru cei mai cu patru clase (nu, dacă ai repetat fiecare an de trei ori nu se pune ca 12 clase), Argentina este un stat din America de Sud, unde poţi ajunge cu avionul. Nu, nu este mama nu ştiu cărui borfaş din cartierul tău rezidenţial. Am zis nu! Ei bine, în Argentina poţi să speli în mod legal banii, începând de la 1 iulie. Guvernul a lansat un instrument financiar care poate fi achiziţionat de orice persoană, în schimbul dolarilor americani nedeclaraţi pe care îi deţine. În ultimii ani, pe fondul inflaţiei, argentinienii au acumulat o cantitate totală de peste 160 miliarde dolari. Cea mai mare parte este deţinută de membri ai reţelelor de crimă organizată, traficanţi de droguri şi contrabandişti, „joburi” tot mai răspândite în Argentina. De altfel, statul a fost criticat dur pentru că nu a aderat la standardele internaţionale privind combaterea spălării de bani. Practic, noul instrument le va permite tuturor argentinienilor certaţi cu legea să-şi spele în mod legal şi civilizat banii obţinuţi în mod fraudulos. Aşadar, aplică pentru cetăţenie, ia-ţi un bilet de avion (nu, nu poţi ajunge direct cu Merţanu’) şi spor la treabă! O să-ţi placă. În nici două săptămâni sigur începi să cânţi „Don’t cry for me, Argentina!”