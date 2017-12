Cum scăpăm de drumurile la Registrul Comerțului

NU-I DRACUL ATÂT DE NEGRU Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) Constanța funcționează, de 10 zile, în noul sediu, amplasat pe drumul național E60, la intrarea în cartierul Palazu Mare. Deși mulți au criticat inițial alegerea, invocând în principal distanța „mare“ de la ieșirea din oraș până la noua clădire (7 km), n-a fost nevoie decât de o singură vizită pentru a-și schimba opinia. „N-am primit nicio plângere. Sediul este mult mai mare, așa că aglomerația e istorie și, în plus, se ajunge foarte ușor. Autobuzele RATC vin până la intrarea în cartierul Tomis Plus, care e la doi pași de noi, iar microbuzele private care fac curse Constanța - Ovidiu îi lasă pe oameni exact în fața sediului“, au declarat, pentru Telegraf, reprezentanții ONRC Constanța. Și pe bună dreptate. Câtă lume merge la centrul comercial Carrefour, aflat la o aruncătură de băț de noua locație a Registrului, fără a se plânge că trebuie să iasă „în afara“ orașului? Oricum, drumurile la ONRC sunt mult, mult mai rare decât cele la mall. O singură problemă, semnalată de cei de la Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța, ar fi drumul de întoarcere de la ONRC. Schimbarea sensului de mers este posibilă abia la giratoriul de la intrarea în orașul Ovidiu; la o viteză medie de 70 - 80 km/h, ocolul durează cinci minute, dacă traficul este normal. Într-o zi cu aglomerație estivală, traseul ar putea fi ceva mai enervant, însă nu se va aproia nicidecum de coșmarul de la fostul sediul al Registrului, din zona Casei de Cultură, și de infamul haos de pe acele străduțe.

SERVICII GRATUITE PENTRU FIRME Totuși, cei de la CCINA se oferă să îi ajute gratuit pe constănțenii cărora le este incomod să ajungă la ONRC și le pune la dispoziție servicii de întocmire, depunere și îndeplinire a tuturor formalităților de înregistrare la Registrul Comerțului, prin Biroul de asistență care funcționează pe strada Poporului (lângă fostul sediu al RC). „De asemenea, am redeschis și reprezentanțele din Medgidia și Mangalia, la cererea agenților economici. În plus, pentru fluidizarea relațiilor dintre comercianți și autorități publice, dar și pentru a reduce birocrația, am lansat serviciul de înființare online a unei firme. Orice antreprenor de poate trimite electronic toate documentele necesare, iar noi ne vom ocupa de restul formalităților. Este o economie substanțială de timp, dar și de bani, pentru că și acest serviciu este gratuit“, a declarat, pentru Telegraf, directorul general al CCINA Constanța, Ion Dănuț Jugănaru. Nu în ultimul rând, Camera de Comerț asigură și eliberarea certificatelor constatatoare emise de ONRC, fără a mai fi necesară deplasarea agenților economici nici la sediul Registrului, nici la cel al Camerei. Certificatele în cauză, care prezintă starea la zi a unei companii, sunt necesare (obligatorii chiar, de multe ori) pentru a demonstra legitimitatea unei firme la înscrierea în programele naționale de finanțare sau la participarea la licitații.